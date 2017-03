Motivation fürs Derby gegen Altlandsberg

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Doberan (MOZ) Die Handball-Männer des Grünheider SV haben in der Oberliga Ostsee-Spree einen Auswärtssieg gelandet, gewannen beim Bad Doberaner SV 28:26 (14:12). Es war ein hartes Stück Arbeit, aber die intensive Vorbereitung auf den Gegner trug Früchte. Auf der Busfahrt waren dessen Spielzüge und Verhaltensmuster in Form eines Tests abgefragt worden.

Nach gut zehn Minuten stand es aber 4:4, dann sorgten mehrere technische Fehler der Gäste dafür, dass Bad Doberan in leichten Aufwind kam. Mehr als ein Tor Vorsprung sollte aber nie heraus springen. Das wusste GSV-Torhüter Thilo Leuschner, dessen gute Leistung entscheidenden Anteil am Erfolg hatte, zu verhindern.

Bis zur 20. Minute lagen die Grünheider wieder vorn und spielten souverän. Durch den großen Fokus auf die Taktik war für die Mannschaft von Trainer Tobias Matelicz der Gegner ausrechenbar. So gelangen im Angriff viele gute Aktionen und auch die Deckung stand prima.

Die Gastgeber mobilisierten im zweiten Durchgang alle Kräfte, um zum 19:19 (41.) auszugleichen. Den längeren Atem hatten aber die Grünheider, die wieder die Führung übernahmen. Selbst aus einer doppelten Unterzahl ging der GSV erfolgreich hervor. Und wurde ein Spieler unfair am Torwurf gehindert, konnte sich das Team auf Philipp Hudewenz verlassen, der als erfolgreichster Schütze sechs von seinen elf Treffern vom Siebenmeterpunkt erzielte.

In der Schlussphase wurde es noch mal spannend. Die mitgereisten Grünheider Fans, in klarer Unterzahl, waren mindestens genauso laut wie die Bad Doberaner. Diese Energie übertrug sich auf das Spielfeld. Vier Minuten vor Ende stand es 27:26 für die Grünheider, diese behielten kühlen Kopf und Florian Heine war es, der den Schlusspunkt setzte.

Der Sieg war wichtig für den Kopf und zugleich Motivation für das Heimspiel am Sonnabend, wenn der MTV Altlandsberg zum Derby in die Löcknitz-Halle kommt. Das Spiel gegen den Lokalrivalen, das immer eine gewisse Brisanz mitbringt, wird diesmal durch den Grünheider Sieg in der Hinrunde noch angeheizt. Um auch das zweite Aufeinandertreffen der Saison für sich entscheiden zu können, muss der GSV alles abrufen. Vielleicht sollten schon mal die Stifte für die Leistungskontrolle gespitzt werden - zuletzt brachte das ja Erfolg.