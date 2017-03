Mädchen und Jungen klettern ins Erwachsenen-Alter

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde/Erkner (MOZ) Herbstcamp in der Sächsischen Schweiz, Longboard-Tour auf den Radwegen entlang der Oder, Erste-Hilfe-Kurs - Paul Ladenthin aus Fürstenwalde bereitet sich seit einigen Monaten intensiv auf seinen symbolischen Schritt ins Erwachsensein vor. Der 13-Jährige will am 20. Mai die Jugendweihe feiern. Er hat sich dafür beim Verein Jugendbildungswerk Berlin-Brandenburg (JBW) angemeldet. "Das Herbstcamp war cool, mit den ganzen Leuten und so", sagt der junge Fürstenwalder. Es war seine erste Reise ohne Eltern. Und sie hat ihm Lust auf Mehr gemacht. "Vielleicht mache ich beim Sommercamp auch noch mit", sagt er.

277 Mädchen und Jungen aus dem Landkreis sind derzeit für die Jugendweihe 2017 beim JBW angemeldet, sagt Geschäftsführer Stephan Wende. Für die Grünheider Docemus-Schulen steigt die Feier am 6. Mai in Rüdersdorf. Die Erkneraner Schüler bekommen ihre Jugendweihe am 27. Mai in der Schöneicher Schlosskirche. Am 3. Juni gibt es dort noch einen Termin. Und die Storkower Europaschule feiern am 27. Mai im Theater am See in Bad Saarow.

Einzelne Nachmeldungen seien noch möglich, sagt Wende. Aber eigentlich ist die Anmeldung abgeschlossen. "Jugendweihe ist ja mehr als eine Feierstunde", verdeutlicht er. "Wir packen den Rucksack, der die jungen Menschen bei ihrer Wanderung über die Welt begleiten soll, das ganze Jahr", fügt er an. Annette Ladenthin, die Mutter von Paul, sieht das auch so. "Die Aktivitäten schaffen soziale Kontakte und machen die jungen Menschen offener", sagt sie.