Weltenbummler mit lokalen Wurzeln

Generationswechsel an der Spitze: Ingrid Fischer hat den Heimatkundeverein elf Jahre lang geleitet. Sie übergibt das Ehrenamt an Martin Hoeck, der fast genauso lange einfaches Mitglied war © Sabine Schulz

Herr Hoeck, was hat Sie bewogen, sich der Kandidatur zu stellen?

Ich bin bereits seit August 2006 Mitglied im Heimatkundeverein und habe in der ganzen Zeit auch immer wieder an einzelnen Veranstaltungen teilgenommen. Ich finde, dass der Verein eine hervorragende Arbeit leistet, um die Stadt- und Regionalgeschichte aufzuarbeiten, zu bewahren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Mir ist wichtig, dass diese Arbeit fortgesetzt wird. Ingrid Fischer wollte sich nach elf Jahren als Vorsitzende und 24 Jahren als Vorstandsmitglied aus dem Vorstand zurückziehen und hat einen Nachfolger gesucht. Hinzu kam das Ausscheiden weiterer sehr engagierter Vorstandsmitglieder, wie von Hans Mai. Es waren also die Mitglieder des Vereins aufgerufen, sich mehr einzubringen und erneut einen kompletten, gut arbeitenden Vorstand zu finden und zu wählen. Da ich mich selbst sehr für Geschichte und insbesondere die Geschichte meiner Heimatstadt interessiere, hatte ich mich dann für eine Kandidatur bereit erklärt.

Jetzt sind Sie ja auch ohne diese neue Aufgabe alles andere als unterbeschäftigt: Sie sind Stadtverordneter, stehen dem Kreisverband der FDP vor, leiten den Sportverein SV Motor Eberswalde, führen die Hoeck-Stiftung und sind als Unternehmensberater weltweit unterwegs. Wie bringen Sie das alles unter einen Hut?

Nötig dafür ist aus meiner Sicht eine gute Organisation und Planung von Terminen und Aufgaben sowie eine strukturierte Arbeit an allen Projekten. Aber das Wichtigste ist dabei, dass ich ja nicht die ganze Arbeit alleine mache. Ich arbeite überall im Team, als Stadtverordneter in der Fraktion, als Vereinsvorsitzender im Vorstand. Ich bin dankbar, dass in allen Gremien, in denen ich Verantwortung trage, die weiteren Mitglieder ebenfalls sehr engagiert zusammenarbeiten.

Aber ich werde auch Aufgaben abgeben. Am 11. März werde ich nicht mehr als Kreisvorsitzender der FDP Barnim kandidieren und dann damit alle Parteiämter abgegeben haben. Der Spagat zwischen global und lokal bleibt natürlich, da haben Sie vollkommen Recht. Aber ehrlich gesagt, genau so mag ich es. Es ist schön, die Welt kennenzulernen und gleichzeitig in der Heimatstadt verankert zu sein und sich zu engagieren. Das kann gegenseitig gewinnbringend sein.

Wie wichtig ist Ihnen, dass sich Ihre Vorgängerin bereit erklärt hat, weiter den Redaktionsbeirat fürs Jahrbuch zu leiten?

Das ist mir sehr wichtig und um ehrlich zu sein, das war auch ein Wunsch von mir an sie. Ingrid Fischer und ich haben im Vorfeld der Neuwahl des Vorstandes mehrmals miteinander gesprochen und ich habe ihr gesagt, dass ich mir den Vereinsvorsitz zutraue und übernehmen kann, aber nicht den Redaktionsbeirat der wichtigsten Vereinspublikation. Dort muss jemand an der Spitze stehen, der sich sehr gut damit auskennt, wie das Jahrbuch entsteht. Und da ist Ingrid Fischer natürlich bestens geeignet. Das bringt zudem den großen Vorteil mit sich, dass wir dadurch in stetigem Austausch bleiben und ich sie immer um Rat fragen kann.

Wer gehört dem neuen Vorstand des Vereins noch alles an und wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit vor?

Der Vorstand besteht aus insgesamt sechs Mitgliedern. Das sind neben meiner Person noch Birgit Klitzke als 1. Stellvertreterin, Brigitta Heine als 2. Stellvertreterin, Günter Lips als 3. Stellvertreter, Edeltraut Lips als Schatzmeisterin und Christina Wühle als Schriftführerin. So sind die Schatzmeisterin und die Schriftführerin in ihren Positionen im Vorstand bestätigt worden, was für die Kontinuität der Arbeit sehr hilfreich ist. Mit Frau Klitzke und Frau Heine als Stellvertreterinnen haben wir auch einen engen Austausch mit dem Museum bzw. dem Kreisarchiv, was sehr wichtig für die inhaltliche Arbeit des Vereins ist. Und der dritte Stellvertreter, Herr Lips, betreut die Internetseite des Vereins und steht für viele organisatorische Aufgaben zur Verfügung. So haben wir also schon eine gute Aufteilung bestimmter Aufgabenbereiche und werden dann von Projekt zu Projekt die weiteren Aufgaben verteilen. Dabei sollen aber auch Vereinsmitglieder eingebunden werden. Nicht jedes Projekt muss nur vom Vorstand bearbeitet werden. Und ich bin dankbar, dass wir auch da schon Zusagen von Mitgliedern haben, einzelne Projekte zu übernehmen.

Gibt es schon Projekte, die Sie mit dem Verein in Angriff nehmen wollen?

Der Verein hat ja schon eine lange Tradition und beginnt nicht bei Null. Es gibt schon sehr viele unterschiedliche und erfolgreiche Projekte, bei denen es darum geht sie fortzusetzen, beziehungsweise abzuschließen. Die Mitgliederversammlung hat auch einen sehr umfangreichen Arbeitsplan für 2017 beschlossen. Dazu zählen die monatlichen öffentlichen Veranstaltungen, wie Vorträge, Diskussionen und Exkursionen. Fortgesetzt werden sollen auch die Pflege der Denkmäler "Uhrenturm" und "Heldenhain", insbesondere zum Freiwilligentag am 13. Mai. Zwei sehr umfangreiche Projekte sollen in diesem Jahr beendet werden. Einmal die Dokumentation des Rechercheprojektes "Historische Grabstätten" im Bereich der sogenannten Terrassen auf dem Waldfriedhof. Und dann soll auch ein Orts- und Flurnamenbuch unter Einbeziehung des Straßennamenbuches herausgegeben werden. Dazu werden noch Sponsoren gesucht, die bereit sind, eine Anzeige zu schalten und so die Herausgabe der Publikation unterstützen.

Außerdem sollen die bestehenden Kooperationen weiter gepflegt und ausgebaut werden. Dazu wird es wieder gemeinsame Aktionen und Veranstaltungen mit den Partnern, wie der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE) oder auch dem Kunstverein "Die Mühle" geben. Ansonsten wird das Jahrbuch in diesem Jahr besonders im Fokus stehen. Im November wird der Verein die 25. Ausgabe herausgeben. Gemeinsam mit der HNE wollen wir zudem eine Marktanalyse zum Jahrbuch durchführen.Weitere Schwerpunkte sind Dauerthemen, wie die Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliedergewinnung. So konnten wir derzeit die Position eines Geschäftsführers noch nicht nachbesetzen und suchen hier nach Unterstützern.

Ein Problem vieler Vereine, auch dieses, ist die Überalterung. Einerseits ist gerade in der Heimatkunde Lebenserfahrung von Vorteil. Doch wie wollen Sie erreichen, dass sich verstärkt auch Jüngere im Verein engagieren?

Es ist wahrlich nicht einfach, jüngere Menschen zu einem Engagement in Form von Mitgliedschaft und regelmäßiger Teilnahme zu bewegen. Über die Kooperation mit der HNE und das Engagement von Prof. Jörn Mallok können wir immer wieder Projekte mit Studenten durchführen, was zwar noch nicht direkt neue Mitglieder bringt, aber eben doch neue Ideen und Ansätze für den Verein und eben auch neue Gruppen erreicht. Es gibt auch schon gute Verbindungen zu einer Schule in Eberswalde. Vielleicht gelingt es uns, insgesamt mit mehr Schulen zu kooperieren. Wichtig ist auch, zu überlegen, wie wir die Expertise, die wir im Verein haben, transportieren können. Das Jahrbuch zum Beispiel ist eine hervorragende Sammlung von interessanten Fakten, aber vielleicht nicht die beste Variante, um junge Menschen in unserer Stadt und der Region zu erreichen. Ein Vorschlag, der an mich herangetragen wurde und den ich sehr interessant fand: Vielleicht lassen sich einzelne Beiträge aus dem Jahrbuch in Form eines Hörbuches gestalten und erleichtern so den Zugang zur Geschichte.