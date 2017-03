Schule bittet um Spenden

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Die Grundschule an der Stadtmauer nimmt bis Ende März noch abgelaufene Erste-Hilfe-Sets entgegen. Hintergrund ist ein Erste-Hilfe-Workshop, der vom 3. bis 5. April mit dem Frankfurter Verein Pépiniére durchgeführt werden soll. Dem Verein gehören Brandenburger Studenten der Berliner Charité, Pharmaziestudenten und Rettungskräfte an, die ihre medizinischen Kenntnisse an ganze Klassenjahrgänge weiterreichen.