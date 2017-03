47 Einsätze der Amtsfeuerwehr

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1557735/

Bei der Einsatzbereichschaft der Wehren kann die Amtsfeuerwehr bereits in den vergangenen zehn Jahren eine stabile Entwicklung verzeichnen, resümierte Müller. Bei den Investitionen sei es wichtig, die Oldtimer in Falkenhagen, Lietzen und Sachsendorf sowie in Niederjesar nach und nach abzulösen. Höchste Prioritäten habe der Kauf eines neuen Löschautos für die Schwerpunktwehr Falkenhagen. Der W 50 dort ist älter als 30 Jahre. Falkenhagen ist eine wichtige Zubringerwehr für Seelow, betonte Müller. Die Reparaturkosten für die Oldtimer haben allein im vergangenen Jahr 15 000 Euro betragen. Geld, das gut an anderer Stelle eingesetzt werden könnte. Deshalb sei ein Förderantrag gestellt worden.

Ebenfalls ein Förderantrag läuft für den Depotneubau in Lietzen, wo neben einem Uraltauto auch ein entsprechendes modernes Depot fehlt. Zum Bericht des Amtwehrführers gab es keine Wortmeldung im Amtsausschuss.

Einstimmig beschlossen wurde im Anschluss eine Neufassung der Entschädigungssatzung. Amtsjugendwart Florian Lubisch hatte den Antrag der Wehrführung vorgestellt, die Jugendwarte besser zu entschädigen. Seit vielen Jahren bekommen sie jährlich eine Entschädigung von einem Euro je betreutem Kind und Jugendlichen in den sechs Jugendwehren. Das werde inzwischen schon durch die Kontoführungsgebühren aufgefressen, erklärte Lubisch. Der Ausschuss stimmte zu, die Entschädigung auf zwei Euro je Kind zu erhöhen.