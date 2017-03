Bauausschuss gibt grünes Licht für Solar

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen/Frankenfelde (MOZ) "Wir sollten ein paar Argumente dafür sammeln, dass die geplante Photovoltaikanlage in Frankenfelde nicht wieder ein nein kassiert", sagte Torsten Kindler (SPD), sachkundiger Einwohner im Wriezener Bauausschuss am Montagabend.

Im vergangenen Jahr hatte sich die Stadtverordnetenversammlung knapp gegen eine Bebauung der Freifläche mit Solaranlagen in Frankenfelde ausgesprochen, obwohl die Abgeordneten bereits mehrere Abschnitte im Bauplanungsprozess abgesegnet hatten.

"So etwas habe ich in meiner Tätigkeit in der Baubranche noch nicht gesehen", sagte der Bauausschussvorsitzende Wolfgang Skor (SPD). "Immerhin haben wir den Prozess über mehrere Monate begleitet und dann zum Schluss ein Nein gesetzt", äußerte der Stadtverordnetenvorsitzende seinen Unmut über die Entscheidung im vergangenen Jahr, bei der er selbst für die Bebauung gestimmt hatte.

Vor allem die Landwirte hatten sich stark gemacht, dem Antrag nicht zuzustimmen, da sonst immer mehr Ackerflächen im Oderland verschwinden würden. So hatte FDP-Fraktionsvorsitzende Werner Selle damals argumentiert.

"Mit dem Anbau von Mais und Raps entstehen bei uns viele Monokulturen", sagte Torsten Kindler. "Da ist mir der Bau von Solaranlagen noch lieber." Den landwirtschaftlichen Boden zu vielen Monokulturen auszusetzen, dagegen sprach sich auch Eberhard Tonne (CDU/UWG) aus, und begrüßte die Idee für Solarenergie auf entsprechend nutzbaren Freiflächen.

Friedhelm Zapf (SPD) machte zudem auf die "katastrophalen Ergebnisse" einer Nitratuntersuchung in den Böden im Raum Frankenfelde, Lüdersdorf und Schulzendorf aufmerksam. "Die Werte auf meinem Grundstück liegen über dem Zwanzigfachen wie sie eigentlich sein sollten. Das ist höchst alarmierend", sagte der Frankenfelder. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Belastungen im Boden auf den nahe gelegenen Ackerflächen so stark davon abweichen", fügte der stellvertretende Stadtverordnetenvorsitzende hinzu. Eine Nutzung als Ackerfläche sieht er dementsprechend gefährlich. "Hier geht es auch darum, die Landwirte auf diese Werte aufmerksam zu machen", sagte Zapf.

Die Stadt Wriezen hatte während des Prozesses die Castus GmbH, die in Wriezen mehrere Anträge zur Bebauung von Freiflächen mit Photovoltaik gestellt hatte, auf weitere Flächen im Stadtgebiet aufmerksam gemacht, informierte Bauamtsleiter Karsten Ilm.

"Wir haben die ehemalige Deponie Marienberg in Schulzendorf als Fläche angeboten. Davon profitieren wir als Stadt auch mit den Pachteinnahmen", so Ilm. Ob es in Frankenfelde zum Bau von Solaranlagen kommt, darüber wollen die Stadtverordnetenversammlung nun am 30. März noch einmal beraten und beschließen.