Meisterschule vom Mund abgespart

Frankfurt (Oder) (MOZ) 20 Unternehmer aus dem Oderland hatten sich um den Existenzgründerpreis 2016 beworben. Die Märkische Oderzeitung stellt die Bewerber auf ihrer Seite "Wirtschaft an Oder und Spree" vor. Heute: Danny Maaß, selbstständiger Installateur- und Heizungsbaumeister in Frankfurt.

"Meine Familie und ich haben letztlich fast ein Jahr lang unter Hartz-IV-Niveau gelebt", sagt Danny Maaß. Fast ein Jahr, in dem der Frankfurter in Hennickendorf die Meisterschule absolvierte und sich zum Installateur- und Heizungsbaumeister qualifizierte. Doch warum unter solch schwierigen Bedingungen? "Ich hätte die Meisterschule auch in Teilzeit machen können, immer freitags und sonnabends, und von Montag bis Donnerstag normal arbeiten gehen können", erklärt der gebürtige Eisenhüttenstädter, "doch das hätte sich über drei Jahre hingezogen und ich hätte an den Wochenenden nie Zeit gehabt für meine Familie. Das wollte ich nicht."

Der heute 34-Jährige und seine Frau bissen also in den berühmten sauren Apfel und entschieden sich für die harte Variante: elf Monate konzentrierte Meisterschule. "Elf Monate, in denen ich kein Geld verdient habe", sagt Maaß. Gelebt hat die Familie in dieser Zeit von der Unterstützung, die seine Frau als Studentin nach dem Bafög erhielt, vom Kindergeld für die gemeinsame Tochter und vom sogenannten Meister-Bafög, das als Kredit von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ausgereicht wird und in dem gerade mal 740 Euro pro Monat zum Leben enthalten sind - also für Miete, Essen und für alles andere.

Insgesamt 11 000 Euro schwer ist der erwähnte Kredit der KfW. Damit werden die Kosten für die Meisterschule gedeckt. Diesen Kredit muss Danny Maaß jetzt zurückzahlen - abzüglich 25 Prozent Erlass dank erfolgreicher Meisterprüfung. Dazu kommt, wenn man genau sein will, der rechnerische Verlust von mehreren Zehntausend Euro durch entgangenes Arbeitsentgelt in den elf Monaten. "Das ist natürlich eine riesige finanzielle Belastung, wenn man wie ich nichts in der Hinterhand hat", sagt der Handwerksmeister. "Aber es hat funktioniert. Wir haben uns die Meisterschule sozusagen vom Mund abgespart, haben uns eingeschränkt, denn wir wussten ja, wofür wir das machen. So konnte ich mich in dieser Zeit voll und ganz auf den Abschluss konzentrieren."

Dass er sich eines Tages als Unternehmer selbstständig machen wird, stand für Maaß schon früh fest. "Ich will mein Geld für mich und meine Familie verdienen und nicht für andere", sagt er, "und ich liebe es, frei entscheiden zu können, wann und für wen ich arbeite." Nach dem Abitur in Eisenhüttenstadt hatte er eine Lehre bei der KDH Energie-Versorgungstechnik GmbH in Frankfurt absolviert und vier Jahre dort gearbeitet. Es folgten die Meisterschule und ein weiteres halbes Jahr bei KDH.

"Danach habe ich mich wochenweise freistellen lassen, um mich bei den Young Companies auf den Start in die Selbstständigkeit vorzubereiten." Die Young Companies sind eine Gründerwerkstatt in Brandenburg, die Gründungswillige fördert. Dort hat Danny Maaß drei Monate lang beispielsweise gelernt, wie man Business-, Rentabilitäts- und Liquiditätspläne erstellt. "Das war wieder eine Zeit ohne Einkommen, zumindest wochenweise. Aber ich wusste ja, was ich wollte."

Anfang 2014 hat sich der Jungmeister dann von der KDH kündigen lassen - in der Hoffnung, von der Arbeitsagentur eine Förderung als Existenzgründer zu bekommen. Diese Hoffnung erfüllte sich jedoch nicht, denn: "Mein Förderantrag wurde abgelehnt, weil ich in meinem Beruf sofort vermittelbar gewesen bin", erzählt er, "damit hatte ich nicht gerechnet." Es blieb ihm nur, seinen Ein-Mann-Betrieb am 1. März 2014 ohne Eigenkapital zu gründen.

"Ich habe tatsächlich mit einer Werkzeugkiste, einem Blaumann aus dem Baumarkt und unserem privaten Auto begonnen", bestätigt Danny Maaß. "In den ersten Monaten habe ich sehr viel Klinken geputzt, meine Arbeitskraft an andere Firmen verkauft, mich auf Internetportalen angeboten", berichtet der 34-Jährige. So langsam seien dann die ersten Kunden auf ihn zugekommen.

Heute arbeitet der Frankfurter Meister im Duo zusammen mit einem selbstständigen Gesellen. "Das Geschäft läuft so langsam an. Vor allem Privatkunden rufen an. Wir werden überwiegend für Wartungs- und Reparaturarbeiten engagiert, machen aber auch Komplett-Installationen von Heizungs-, Klima- und Sanitärtechnik." Momentan sind die beiden Männer vier Tage die Woche als Subunternehmer auf einer Großbaustelle in Berlin beschäftigt, freitags bleibt aber Zeit für kleinere private Aufträge.

Noch 2017 wollen Danny Maaß und sein Partner den nächsten Schritt gehen: die Gründung einer GmbH. "Das gibt Sicherheit", sagt der Frankfurter. "Und wenn es läuft, stellen wir auch jemanden ein." Schon jetzt möchte er Lehrlinge ausbilden. "Interessenten können sich jederzeit melden", wirbt er.

