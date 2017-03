Bus-Ersatzverkehr und zusätzliche Züge

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Ab 31. März wird der S-Bahn-Verkehr zwischen Strausberg-Nord und Fredersdorf für sechs Wochen unterbrochen. Im Bahnhof Strausberg stehen Arbeiten zur Entflechtung von Regional- und S-Bahn an, die momentan noch ein Stück über das gleiche Gleis rollen. Viele Pendler blicken mit einem unguten Gefühl voraus, verlängert sich doch für sie durch den Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Strausberg-Nord und Fredersdorf die Fahrzeit. Zudem ist es in den Bussen voller als in den S-Bahn-Zügen.

Einige Betroffene regten deshalb als Alternativangebot zusätzliche Züge auf der Regionalbahnstrecke zwischen Strausberg und Berlin-Lichtenberg an. Dies war bereits bei früheren Bauarbeiten bei der S-Bahn praktiziert worden, erinnerte sich ein Mann. Bislang weist die S-Bahn GmbH in den Bauinformationen auf ihrer Internetseite aber nur darauf hin, dass auch die Straßenbahnlinie 89 genutzt werden könne, um von der Vorstadt ins Strausberger Zentrum zu kommen.

Verstärkerzüge auf der Regionalbahn sind allerdings ebenfalls eingeplant, verkündete S-Bahn-Sprecher Ingo Priegnitz auf MOZ-Anfrage. Sie würden montags bis freitags zu den Spitzenzeiten von der DB Regio gefahren. So sind ab 3. April im Berufsverkehr morgens zusätzliche Abfahrten ab Strausberg um 5.43, 6.43, 7.46 und 8.44 Uhr eingetaktet, am Nachmittag noch mal um 14.43, 15.44, 16.44 und 17.44 Uhr. In der Gegenrichtung rollen die Züge ab Lichtenberg um 6.12, 7.15 und 8.14 Uhr sowie nachmittags um 14.01, 15.15, 16.12, 17.13 und 18.15 Uhr. Die Fahrzeit liegt jeweils bei 20 bis 25 Minuten.

Am kommenden Wochenende ist die S-Bahn erst einmal von Freitag, 22 Uhr, bis Betriebsbeginn am Montag zwischen Fredersdorf und Mahlsdorf unterbrochen. Grund sind Brückenarbeiten in Hoppegarten. In der Zeit gibt es Schienenersatzverkehr mit Bussen.