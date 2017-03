Müllroser Offensive agiert harmlos

artikel-ansicht/dg/0/

Rehfelde (MOZ) Der Müllroser SV hat in der Fußball-Landesklasse Ost noch nicht zurück in die Erfolgsspur des Herbstes gefunden. Mit dem 1:2 (0:1) bei Grün-Weiß Rehfelde kassierte er seine fünfte Niederlage in Folge. Überaus zufrieden hingegen war der Rehfelder Trainer Helmut Fritz. "Das machte schon ein wenig Eindruck, wie Müllrose bei uns anreiste. Eine großer Kader, der nur so vor Selbstbewusstsein strotzte. Der Müllroser SV hat ganz offensichtlich den Kampf um die Meisterschaft noch nicht aufgegeben."