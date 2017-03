artikel-ansicht/dg/0/

Die weibliche A-Jugend der HSG Schlaubetal-Odervorland unterlag in der Handball-Brandenburgliga dem Tabellenzweiten OSG Fredersdorf-Vogelsdorf mit 20:25 (9:12). Das Hinspiel hatte der Tabellenzweite knapp mit 34:33 gewonnen. Diesmal wollte das junge HSG-Team den Spieß umdrehen.

Die Voraussetzungen waren allerdings nicht die besten, da zwei leistungsstarke Spielerinnen nicht beziehungsweise nur eingeschränkt einsatzfähig waren. Dafür erhielt die Mannschaft tatkräftige Unterstützung von Luisa Lehmann, die sonst bei den Frauen spielt. Premiere hatte darüber hinaus die neue Torhüterin Jenny Hale, die nach nur vier gemeinsamen Trainingseinheiten das erste Mal auf der Platte stand und die junge Mannschaft unterstützen wollte.

Die HSG-Mädels starteten gut in die Partie und hatten das Spiel in den ersten zehn Minuten im Griff. Folgerichtig gingen die Müllroserinnen mit 2:1, 4:2 und 5:3 in Führung. Doch dann kamen die Mädels der OSG ins Spiel und kämpften sich mit gut vorbereiteten Kombinationen heran. Das Spiel gestaltete sich nun relativ ausgeglichen, wobei die Gastgeber etliche gute Chancen liegen ließen.

In der 17. Minute gingen die Gäste dann beim Stand von 6:7 erstmals in Führung. Zwar konnten die HSG-Mädels immer wieder ausgleichen, aber durch zu viele Fehlwürfe die Führung nicht mehr erlangen. Bis zur 27. Minute gestaltete sich das Spiel noch sehr knapp mit leichtem Vorteil auf der Gästeseite (9:10). Doch in den letzten Minuten der 1. Halbzeit kassierten die Müllroserinnen noch zwei Tore, wogegen ihnen selbst kein Treffer mehr gelang. Damit ging es beim Stand 12:9 für den Tabellenzweiten in die Kabine. Besonders das Rücklaufverhalten und die Treffsicherheit sollten beim MSV verbessert werden.

Gleich zu Beginn der 2. Halbzeit legten die Gäste an Tempo zu und konterten die HSG-Mädels geradezu aus. Durch zu langsames Umschalten und Zurücklaufen ging der Tabellenzweite mit 15:10 erstmals deutlich in Führung. Dennoch gaben die HSG-Mädels nicht auf und kämpften sich bis zum 17:18 wieder heran. Das Spiel gestaltete sich wieder knapper, aber die OSG-Mädels ließen sich die Führung bei den Spielständen 18:20, 19:21, 20:22 nicht aus der Hand nehmen. Dennoch versuchte das junge HSG-Team alles, um den Ausgleich zu erzielen. Doch in den letzten vier Minuten des Spiels verließen das junge Team dann zunehmend die Kräfte. Zu wenig Bewegung im Angriff, zu viele Fehlwürfe und zu langsames Rücklaufverhalten ließen die Gäste dann am Ende doch einen eindeutigen 25:20-Sieg einfahren.

Fazit der HSG-Trainerin Ute Wagner: "Gegen den Tabellenzweiten kann man schon verlieren, aber wenn die Mannschaft etwa 20 Fehlwürfe vermieden hätte, wäre durchaus ein Sieg drin gewesen. Bis jetzt haben die Mädels eine Super-Saison gespielt."