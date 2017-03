Sprint zur Bronzemedaille

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Lara Maria Sdorra hat bei den Leichtathletik-Hallen-Landesmeisterschaften der U12/14 aus Sicht der BSG Stahl Eisenhüttenstadt für das wertvollste Ergebnis gesorgt. Bei der Landesbestenermittlung der U12 sprintete sie im 50-Meter-Finale der U11 auf den 3. Platz. Bereits als Siegerin ihres Vorlaufes hatte sie eine persönliche Bestleistung aufgestellt (7,77). Im Finale konnte sich Lara Maria Sdorra noch einmal steigern. Mit 7,68 Sekunden musste sie nur Angelina Dutschmann (TSV Senftenberg/7,50 s) und Laura Nehring (SV Linde Schönewalde/7,66 s) den Vortritt lassen. Damit unterbot sie auch die T-Kader-Norm von 7,70 s für dieses Jahr in ihrer Altersklasse. "Um so bemerkenswerter ist ihre Leistung einzuschätzen, da sie sich vor 14 Tagen eine Zerrung im Oberschenkel zugezogen hatte und das Training gekürzt und umgestellt werden musste", erklärt ihr Trainer Holger Franke. So lag der Fokus auf den Sprint, auf den Weitsprung-Wettbewerb und den 800-Meter-Lauf hingegen wurde verzichtet.