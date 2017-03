Alle stimmen zu

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Ein Etat von 119000 Euro steht den Mitgliedern des PCK-Seniorenvereins 2017 zur Verfügung, um Sport zu treiben, Kultur zu genießen, Ältere zu betreuen und auch zu feiern. Zugestimmt haben die Senioren am Dienstag einer Erhöhung des Mitgliedsbeitrages um drei Euro pro Monat.

Es ist die erste Beitragserhöhung nach drei Jahren. "Was? Keine Gegenstimmen?", rief Vereinsvorsitzender Joachim Kolenda am Dienstag auf der Bühne im großen Theatersaal bei der Abstimmung verwundert. Nein, alle Hände waren oben. Die Gegenkontrolle von Manfred Thomas, dem Leiter der Jahreshauptversammlung des PCK-Seniorenvereins, bestätigte das. Drei Euro mehr im Monat ist den Senioren allemal wert, dass in diesem Jahr das Niveau der Vereinsarbeit gehalten werden kann - auch wenn vieles teurer geworden ist.

Genau das hatte Vereinschef Kolenda seinen Mitgliedern kurz zuvor beim Geschäftsbericht zum Vorjahr zugesagt. 2016 sei ein besonderes Jahr gewesen: Der Verein feierte 25. Geburtstag. Der Vorstand wurde neu gewählt. Die Gruppen in den Wohnbereichen hatten sich mit Themen von erneuerbaren Energien über Kreisgebietsreform bis hin zur Gesundheit beschäftigt.

Fast zwei Drittel der Mitglieder sind in Vereins-Sportgruppen aktiv - vom Wandern bis zur Wassergymnastik. Geselligkeit und Gemeinschaft werden mit Kulturveranstaltungen, Feiern von Mitglieder-Jubiläen und Reisen, auch mit den Ältesten, sowie der Betreuung kranker und im Heim lebender Mitglieder gefördert. "Wir lassen keinen zurück, keiner wird allein gelassen", versprach Joachim Kolenda.

Die PCK Raffinerie füllt die Vereinskasse mit etwa 70 000 Euro im Jahr und ist damit bedeutendster Förderer von Deutschlands größtem Betriebsseniorenverein. "Solange es PCK gut geht, geht es uns gut", brachte es Manfred Thomas auf den Punkt.