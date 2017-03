Wachstumsschub für neues Wohngebiet

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (wer) Bagger und Kipper lieferten die Geräuschkulisse: Mit den ersten Spatenstichen hat die Stadt Eberswalde am Dienstagnachmittag die Erweiterung des Eigenheimstandortes an den Ostender Höhen begonnen. 25 Grundstücke stehen dort demnächst zum Verkauf. Es handelt sich um einen weiteren Bauabschnitt der neuen Wohnsiedlung. Insgesamt 44 Parzellen hatten die Stadt sowie ein privater Investor bereits seit 2009 vermarktet. "Alle Grundstücke sind verkauft. Es ist also der richtige Zeitpunkt, um weiterzubauen", erklärte Baudezernentin Anne Fellner.

Zur Zeit werde das Gelände eingeebnet. Danach erhalte das neue Wohngebiet Versorgungsleitungen. Es folgen ein Gehweg sowie drei Wohnstraßen. Einen Teil des Areals belegen zur Zeit Eidechsen im Winterquartier. "Sie dürfen noch in Ruhe aufwachen", sagte die Baudezernentin. "Wir erwarten, dass die Bauarbeiten zum Spätsommer oder Herbst fertig sind", so Fellner. Bereits ab dem Sommer wolle die Stadt die Grundstücke dann auf ihrer Internetseite anbieten. Sechs weitere Grundstücke sollen zudem 2019 oder 2020 erschlossen werden.

Neues Bauland - "das ist auch bitter nötig", sagte Bürgermeister Friedhelm Boginski (FDP) noch vor dem symbolischen Akt. "Mittlerweile ist auch in Eberswalde die Nachfrage viel größer als das, was wir anzubieten haben." Auffällig sei etwa, dass im Rathaus immer mehr Berliner Familien nach Kitaplätzen fragten und dabei ihre Bauwilligkeit bekundeten. "Die Städte in der zweiten Reihe werden immer attraktiver", so Boginski. Prämisse für Eberswalde sei: "Die Chancen, die auf uns zukommen, wollen wir nutzen."

An den Ostender Höhen dürfte das zügig gelingen. "Wir haben einige potentielle Interessenten explizit für dieses Wohngebiet", sagte Birgit Jahn vom Liegenschaftsamt. Noch seien es mehr bauwillige Eberswalder als Berliner. "Aber das ist ja auch schön", so Jahn. "Unser Anliegen ist es auch, die Leute hier zu halten."