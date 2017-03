Rot-Weiss lässt Hansa keine Chance

artikel-ansicht/dg/0/

Werneuchen (MOZ) Die Fehler und Versäumnisse aus dem Hinspiel gegen den FK Hansa Wittstock nicht zu wiederholen, das hatten sich die Handball-Landesligisten von RW Werneuchen am Sonnabend vorgenommen. Von Anfang an spürte man den Willen der Rot-Weissen, vor heimischer Kulisse klare Positionen zu beziehen. Schnell ging man mit 4:0 und 8:2 in Führung. Im weiteren Verlauf der 1. Halbzeit sollte der Vorsprung nicht kleiner werden. Eine wieder mal besser eingestellte Abwehr arbeitete konsequenter und sicherer als in den vergangenen Spielen. So konnten die Gäste aus Wittstock bis zur Halbzeitpause nur ein 13:8 erkämpfen.