Streit um bezahlbaren Wohnraum in Oranienburg

Oranienburg (OGA) Heftige Kritik am Vorgehen der Stadtverwaltung in Sachen Quartiersentwicklung "Weiße Stadt" übte der grüne Bürgermeister-Kandidat Heiner Klemp in der Stadtverordnetenversammlung am Montagabend. Es sei mehr als schade, dass der preisgekrönte Entwurf des Wiener Architekturbüros Superblock ZT zur Bebauung der "Weißen Stadt" nach nur gut drei Jahren sang- und klanglos in den Papierkorb wandere. Zum anderen laufe das Stadtparlament Gefahr, seine Planungshoheit aufzugeben, wenn es der Beschlussvorlage der Verwaltung zustimme, kritisierte Klemp.