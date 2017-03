Medizinstudium in Schwedt

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Die 23-jährige Franziska Anemüller nimmt am Studienprojekt der Medizinischen Universität Stettin mit den Asklepios Kliniken Schwedt und Pasewalk teil. Am Wochenende arbeitet die Eberswalderin, in der Woche lernt sie, hat Vorlesungen.

Studium in Schwedt: Professor Rüdiger Heicappell (l.), Ärztlicher Direktor des Schwedter Asklepios Klinikums, gemeinsam mit seinen Schwedter Medizin-Studenten - Thema der Vorlesung waren an diesem Tag Prostata-Erkrankungen.

Der Studientag beginnt morgens um halb acht. Das bedeutet für Franziska: In Eberswalde anderthalb Stunden zuvor ins Auto steigen. Am Asklepios-Klinikum in Schwedt angekommen, schnell rein in den weißen Kittel. Zusammen mit vier anderen Medizin-Studenten geht es auf Station. Im Ärztezimmer heißt es zuhören, was für Termine anstehen, welche Patienten aufgenommen werden.

Mit den Fach- und Oberärzten geht es dann zur Stationsvisite, Blutdruck-Messgerät und Patienten-Akten mit dabei. "Der frühe Patientenkontakt ist super!", schwärmt die Studentin. Im Gegensatz zum Medizin-Studium an deutschen Universitäten bekommen die Teilnehmer des grenzüberschreitenden Programms sofort Praxiserfahrung. Beim normalen Medizin-Studium sei das "PJ", das Praktische Jahr, erst am Ende des Studiums angesetzt.

Nach der Praxis: die Theorie - von 12 bis 14 Uhr heißt es Pauken. Im "Selbststudium" gehen die Studenten ihre Vorlesungsunterlagen durch, lesen oder erledigen Hausaufgaben. Wenn Letzteres besonders gut gelingt, dürfen sie beim nächsten Mal einem Arzt als Assistent helfen. Zwischendurch kurz Mittagspause, danach Vorlesungen in Fächern wie Urologie, Chirurgie, Hals-Nasen-Ohrenkunde, Kinderheilkunde und Innere Medizin.

Diesmal ist die Prostata-Erkrankung das Thema. Die Mitstudenten Felix Theische und Jonas Frehse nehmen schon mal im Konferenzraum Platz. "Medizin ist anspruchsvoll", sagt Theische. Ganz in Weiß kommt Professor Rüdiger Heicappell in den Raum. Der Ärztliche Direktor des Klinikums und Dozent an der Freien Universität Berlin klickt am Computer, fragt: "Wer ist nochmal unser Computerfreak?" Anemüller geht vor - stellt die Präsentation richtig ein. Heicappell ist nun ganz Dozent. "Hallo nach Pasewalk!" Jedes Seminar ist zugleich eine Telekonferenz, in der die Studenten aus Pasewalk mittels Kameras und Mikrofonen online quasi mit im Raum sitzen. Digitales Fernstudium. Dann folgt eine gut 50 Folien lange Power-Point-Präsentation. Wie in anderen Vorlesungen werden mal Handy-Nachrichten gecheckt - heimlich.

Der Professor stellt Fragen, bringt Beispiele aus dem Krankenhausalltag wie geplatzte Harn-Blasen, Potenzmittel für besseren Harnfluss und abgebrochene Operationen. Oder, dass sich Radfahren ungünstig auf die Prostata auswirken kann, man kiloweise Kürbiskerne für einen messbaren Effekt essen müsse. Die Studis schmunzeln.

Von Schwedt als Uni-Stadt will Heicappell aber nichts wissen. "Wir sind keine Uni-Klinik", sagt er. Es gebe zwar einige Lehrer. Aber die Hauptaufgabe ist nicht das Dozieren. Eher sieht er es als "angenehme Nebenaufgabe". Jedoch lobt er die Uni-Standorte Greifswald und Stettin als "starke Partner". Nicht umsonst arbeiten 30 polnische Ärzte am Asklepios-Klinikum. Es gebe keine Aufnahmetests für das Medizin-Studium. Gleichwohl ist ein hohes Interesse an Naturwissenschaften wichtig. Sonst seien die 13 500 Euro pro Studienjahr verschenkt.

Noch eine Vorlesung, dann kann Anemüller nach Hause fahren, um dort weiter zu lernen. Und am Wochenende wird dann partymäßig voll auf die Pauke gehauen? "Nee, da arbeite ich im Altenheim, jeden Sonnabend und Sonntag." Die gelernte Krankenschwester ist Wochenenddienste gewöhnt. "Man sollte schon für den Beruf brennen", sagt sie. Sonst lohne sich das intensive Studium nicht.