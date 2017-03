Leistungsschau für die Region

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Zum sechsten Mal findet am 18. und 19. März 2017 die Regionale Verbrauchermesse in der Stadthalle im Familiengarten statt. Die Messe versteht sich als lokale Leistungsschau mit den Schwerpunkten Handwerk, Gesundheit, Freizeit, Tourismus und Automobiles.

"Die Vielfalt der Aussteller ist nochmals umfangreicher geworden", freut sich Andreas Wutskowsky, Kopf des Unternehmernetzwerkes und Ideengeber der Verbrauchermesse. Mehr als 80 Aussteller werden in der Stadthalle im Familiengarten ihre Leistungen präsentieren und anschaulich vorstellen. Das ist ein bisheriges Beteiligungshoch.

Welchen Stellenwert die Veranstaltung genießt, zeigt unter anderem auch, dass Brandenburgs Minister für ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft Jörg Vogelsänger die Messe eröffnen wird. Auch Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski hat sich angekündigt.

Eines der zahlreichen Glanzlichter ist der erste Messebarni zum Selbstprägen.

Zu diesem Zweck stellt die Barni Marketing & Service Ltd. einen historischen Nachbau einer im 16. Jahrhundert in Italien erfundenen Spindelpresse zur Verfügung. Als "Münzmeister" auf Zeit wird Ronny Materne vor Ort sein. Geprägt wird mittels eines Hebels mit Gewichten, der um eine horizontale Achse schwingt. Durch die Drehung um diese senkrechte Achse wird ein Prägedruck von 15 bis 20 Tonnen erzeugt. Das Motiv zeigt am Ende das Logo der 6. Regionalen Verbrauchermesse.

Die Rohlinge für die einzelnen Taler können von den Messebesuchern aus einem großen Jutesack gezogen werden. Als kleine Überraschung befinden sich unter den aus Nordig-Gold bestehenden Talern während der Messe auch Ronden aus reinem Feinsilber. Diese sind natürlich ungleich wertvoller. Wer also Glück hat, zieht aus dem Säckchen einen der echten Feinsilberronden.

Wie bei der Verbrauchermesse ist das Anliegen des Barnis die Förderung der regionalen Identifikation und die Stärkung der heimischen Wirtschaftskraft.

Musikalischer Höhepunkt wird der Auftritt von Maja Catrin Fritsche am Sonntag ab 10.30 Uhr sein. Die Barnimer Busgesellschaft ist mit einem historischen Oberleitungsbus vor Ort.

Neben zahlreichen Ausstellern aus Eberswalde und Umgebung präsentieren sich auch Auswärtige auf der Verbrauchermesse. So wie Detlef und Bärbel Ertelt, die in Eggesin einen Bootsverleih betreiben. "Unsere geführten Wasserwanderungen mit dem Kanu erfreuen sich seit der Zusammenarbeit mit dem Barnimer Unternehmernetzwerk wachsender Beliebtheit", freut sich das Unternehmerehepaar. Aus diesem Grund haben sich beide auch in diesem Jahr entschieden, wieder an der Verbrauchermesse teilzunehmen. Genau wie Renate und Wolfgang Möller aus Schwedt, deren Firma Pyrowolf Feuerwerksvorführungen präsentiert. Eine Kostprobe gibt es am Sonntag ab 16 Uhr mit einem Tagfeuerwerk der Extraklasse zum Abschluss der Messe.

Zum ersten Mal dabei ist der Eberswalder Naturkosthändler Torsten Pelikan, der mit einem Käsestand vertreten sein wird. Die Besucher erwarten zwei Käseräder der Sorte Comté und andere Sorten. "Dazu gibt es auch schmackhafte Oliven", verrät Pelikan.

"Das Netzwerk ist eine Interessengemeinschaft, die der Zusammenarbeit und der Koordination unternehmerischer Tätigkeit im Sinne der Kunden, sowie einer gewinnbringenden Zusammenarbeit aller Beteiligten dienen soll", so Andreas Wutskowsky. Für Besucher ist das Aushängeschild der Region am Sonnabend und am Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Nähere Informationen unter www.schorfheidemarktplatz.de