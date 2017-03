Kritik an Möbelausstellung

artikel-ansicht/dg/0/

"Dass der Bahnhof zu einem Blickfang gestaltet werden muss, ist unstrittig, ich befürchte aber, dass es ein Flop werden könnte", sagte Hans-Ulrich Lanäus (SPD), sachkundiger Einwohner im Ausschuss für Bau- und Ord-nungsangelegenheiten der Stadt Bad Freienwalde, am Montagabend im Ratssaal. Konkret nannte Lanäus die Möbelkammer sowie die Fahrradwerkstatt und das Café, das ihm Bauchschmerzen bereite. Daher sollte die Nutzung im Erdgeschoss noch einmal überdacht werden. Mit der geplanten einfachen Herberge im Obergeschoss habe er dagegen keine Probleme.

Dem Ausschuss lag am Montag ein Beschluss über die Sanierung des Bahnhofsgebäudes vor. Demnach soll das Haus "entsprechend seiner überlieferten Funktion primär wieder als Empfangs-und Wartesaal mit Zugang über den Bahnhofsvorplatz genutzt werden", heißt es in der Beschlussvorlage.

Im Erdgeschoss geplant seien ein Imbiss, eine Gaststätte, ein Café und Souvenirverkauf. Daneben gebe es Toiletten, die jedoch nur über die Gaststätte zu erreichen sind, um der Zerstörungswut Einhalt zu gebieten, formulierte Rainer Texdorf, Leiter des Bau- und Ordnungsamtes der Stadt. Ferner seien ein Fahrraddepot mit angeschlossener Werkstatt sowie Ausstellungsräume für gebrauchte, zum Verkauf vorgesehene Möbel möglich, teilte der Bauamtsleiter mit.

Im Dachgeschoss sei ein einfaches Hotel als Fahrradpension denkbar. Der Wasserturm soll als fünfte Station für das Turmdiplom hergerichtet werden.

"Ein einheimischer Fleischer hat an mich den Vorschlag herangetragen, ein Steakhaus im Bahnhof betreiben zu wollen", erklärte Udo Schonert (SPD), Vorsitzender des Bauausschusses. Texdorf empfahl, dieser solle beim Bürgermeister seinen Bedarf anmelden.

Auf die Frage aus der Runde, ob sich die Öffnungszeiten der Betriebe an den Abfahrts- und Ankunftszeiten der Züge orientierten, erklärte der Amtsleiter, dass eine solche Forderung gegenüber den Anbietern wirtschaftlich nicht darstellbar sei. Texdorf bestätigte, dass es Kritik an der Möbelkammer im Bahnhof gebe. "Dies ist kein Dogma", betonte er. Linken-Fraktionsvorsitzender Joachim Fiedler, zugleich Vorsitzender des Vereins zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung (VFBQ), der den Zuschlag für das Quartiersmanagement rund um den Bahnhof erhalten hat und die Möbelkammer betreibt, unterstrich, dass die Räume im Bahnhof so flexibel geplant werden, dass Veränderungen möglich seien. Die Möbelkammer bleibe in der Wasserstraße, der Bahnhof diene lediglich als Ausstellungsfläche für schöne Stücke.

Sie fände es besser, wenn die Ausstellungsräume in der Alten Post oder im ehemaligen Norma-Markt in der Wasserstraße wären, schlug Veronika Dulitz, Gast im Ausschuss, vor. "Den ehemaligen Markt hatten wir auch schon im Visier, aber der Eigentümer hat andere Pläne", sagte VFBQ-Geschäftsführerin Irmgard Roth auf Anfrage. Zudem sei die Miete viel zu hoch. Die Geschäftsführerin erinnerte daran, dass die Stadt Fördermittel aus dem Soziale-Stadt-Programm für den Bahnhof bezieht und daher um soziale Angebote im Bahnhof nicht herumkommt.

Der Ausschuss stimmte mehrheitlich bei einer Enthaltung für die Sanierung. Die Kosten für den Ausbau des Erdgeschosses beziffert die Stadtverwaltung mit voraussichtlich 1,83 Millionen Euro.