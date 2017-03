Apotheken-Kunden spenden 2848 Euro für Hospiz

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Auch kleine Beträge summieren sich. Beate Mika von der Oderland-Apotheke und Annegret Krösing von der Westkreuz-Apotheke haben in den vergangenen Monaten Tausende Cent-Münzen ihrer Kunden zusammengetragen. Außerdem boten sie in der Vorweihnachtszeit Kalender an und baten um Spenden. Die Summe übergaben sie nun an das Hospiz Regine-Hildebrandt-Haus - insgesamt 2847,96 Euro. Die Leiterin des Hospizes, Sabine Kobert, nahm das Geld dankend entgegen. Seit Gründung des Hospizes engagieren sich die beiden Frankfurter Apothekerinnen für das Hospiz und begeistern mit der Idee, das Angebot der Sterbebegleitung der Wichern-Diakonie zu unterstützen, viele Menschen. Von dem Geld soll diesmal eine neue Couch für den Wohnzimmerbereich gekauft werden. Vor kurzem ist die alte Couch kaputtgegangen.