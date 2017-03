Erstklässler üben für Fußgängerführerschein

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Polizeioberkommissar Daniel Lehmann hatte sichtbar Spaß an dieser Verkehrsschulung. Vor ihm saßen mehr als zwei Dutzend Erstklässler aus der Grundschule Am Schwanenteich, die aufmerksam schauten und zuhörten, was der Polizist ihnen da so alles erklärte. "Ich versuche, den Kindern beizubringen, was sie als Fußgänger alles beachten müssen, um sicher zur Schule und wieder nach Hause zu kommen", erzählte der Polizist. Zig Bilder, u. a. mit Schildern, hatte er dabei, aber auch eine Zeichnung.

Darauf sollten die Kinder erkennen, was so alles falsch läuft. Für die Knirpse kein Problem. Der Ball spielende Junge auf dem Zebrastreifen wurde ebenso identifiziert, wie auch das Kind, das einfach zwischen zwei Autos auf die Straße läuft. Und, Lehmann erzählte den Kindern auch, wie wichtig es ist, auffallend gekleidet zu sein, vor allem in der dunklen Jahreszeit. Doch das wussten die meisten Erstklässler schon.

"Wir bieten diese Verkehrsschulung seit vielen Jahren an", erzählt Janett Leps, Leiterin der Kita Am Schäferplatz, zu der der Hort gehört. 95 Mädchen und Jungen haben verschiedene Stationen in den vergangenen Wochen absolviert. Nach der Verkehrserziehung mit der Polizei wird am Freitag der Fußgängerführerschein folgen, den Ines Vetter von der Verkehrswacht abnehmen wird. Sie wird dann, wie auch Daniel Lehmann, darauf achten, wie sich die Kinder an den Straßen und Überwegen verhalten. Schauen sie nach links und rechts? Wo gehen sie über die Straße? Benutzen sie Überwege und erkennen sie die?

Höhepunkt der Verkehrserziehung wird der 22. März sein, wie Janett Leps weiter aufzählt. Dann gibt es für alle Kinder, egal welcher Klasse, das große Verkehrsfest. Mit Rollerparcours und Quiz. Angeboten werden auch ein Helmtest für die älteren Kinder, die schon mit dem Fahrrad kommen, aber auch eine Bastelstraße. Mit dabei ist dann auch die Yellicat, die spielerisch das Thema vertieft.