Option Sparkassenbus

Die Mittelbrandenburgische Sparkasse leistet sich derzeit zwei rollende Geschäftsstellen. Die Bilanzsumme des Instituts mit Sitz in Potsdam ist aber auch um ein Vielfaches höher als die des Barnimers. Die roten Busse fahren die Gegenden ab, deren Bewohner keine Filiale mehr in der Nähe haben. Einmal pro Woche hält die rollende Sparkasse an jedem Ort auf der Strecke. Kunden können dann Ein- und Auszahlungen tätigen. Der Mitarbeiter des Instituts nimmt außerdem Überweisungen und Daueraufträge entgegen. Für viel mehr reicht die Zeit meist nicht. Um Kontoauszüge zu drucken oder sich in Sachen Wertpapiere beraten zu lassen, muss man in die nächste feststehende Filiale. 45 Minuten hält der Bus, der 18 Punkte in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming bedient, an jedem Standort.

Die Barnimer Sparkasse hatte die Variante bisher ausgeschlossen. Und auch bei den Groß Schönebeckern, die um den Standort kämpfen, steht der Bus nicht an erster Stelle. Wie Ortsvorsteher Hans-Joachim Buhrs erklärt, will man erreichen, dass die Sparkasse im Dorf zumindest zwei Öffnungstage sowie die Automaten behält. Derzeit versuchen der Bürgerverein aus dem Ort und seine Mitstreiter, die Kreistagsfraktionen für ihr Anliegen zu gewinnen.