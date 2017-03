Zeuge des Schreckens

artikel-ansicht/dg/0/

Mehr als 8000 Menschen im Altkreis Bernau sahen innerhalb von drei Wochen die 1968 verfilmte Geschichte Konrad Wolfs "Ich war 19". Der im Stil fragmentierter Tagebucheinträge gedrehte Film berichtet von der Zeit in Wolfs Leben, als er als Deutscher in der Roten Armee kurz vor Kriegsende 1945 zum Stadtkommandanten von Bernau befördert wurde. Immerhin etwa 30 Gäste, darunter Mitglieder des Kulturbundes und des Arbeitskreises "Konrad Wolf", Vertreter der Friedrich-Wolf-Gesellschaft sowie Repräsentanten der Stadt wie Bürgermeister André Stahl und Stadtverordnete Dagmar Enkelmann (beide Linke), sind am Dienstag zum Ehrenhain gekommen, um an Wolfs Bedeutung für die Stadt zu erinnern.

Seit 1985 steht dort im Stadtpark die deutschlandweit einzige Erinnerungsstätte an den ehemaligen Sowjetoffizier, DEFA-Filmregisseur und ehemalige Präsidenten der Akademie der Künste der DDR. Und noch einmal wird an diesem Dienstag der Film gezeigt, der aus den Erinnerungen des 19-jährigen Wolf entstanden war. Diesmal im "Treff 23".

Die Erinnerung wachhalten - darum geht es, findet Eberhard Gumpel vom Arbeitskreis. Konrad Wolfs Tun sei bis heute in der Stadt erlebbar, sagt er. So hätte Wolf, der seit 1975 Ehrenbürger von Bernau ist, Bäume in der Tuchmacherstraße vor der Fällung bewahrt.

Und Konrad Wolf stehe für weit mehr noch, sagt Paul Werner Wagner, Vorsitzender der Friedrich-Wolf-Gesellschaft in Berlin. Er stehe vor allem für schreckliche Erinnerungen an den Krieg, die Wolf als 17-jähriger unter anderem am Kaukasus miterlebte. 1934 waren sein Vater Friedrich Wolf, seine Mutter, sein Bruder Markus Wolf und er nach Moskau geflüchtet. "Mit all diesen Eindrücken ist Wolf zutiefst vertraut", sagt Paul Werner Wagner. Das dürfe nicht vergessen werden.

Darauf bezugnehmend kritisiert Bürgermeister André Stahl die kürzlichen Beschluss zur Aussendung deutscher Truppen nach Osteuropa. Die deutsche Nation dürfe nicht erneut in Konfrontation mit Russland treten, sondern solle besser deeskalierend wirken. "Dafür fehlt mir jedes Verständnis", sagt er. Konrad Wolfs Geschichte ist ein Zeugnis für die Schrecken des Krieges. Deshalb sei die Erinnerung an ihn so wichtig.

Um Besucher besser auf das Denkmal hinzuweisen, sind durch das Kulturamt nun mehrere Hinweisschilder am Park angebracht worden.