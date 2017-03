artikel-ansicht/dg/0/

Vizebürgermeisterin Annekathrin Hoppe erinnerte vor dem Film daran, dass der Internationale Frauentag nicht ins Leben gerufen worden sei, um Blumen und Pralinen zu verteilen. Der Tag symbolisiere das Aufbegehren für Gleichberechtigung, das Wahlrecht für Frauen und deren Emanzipation. Der drei Jahrzehnte alte DDR-Film "Winter adé" von Regisseurin Helke Misselwitz fesselte und bewegte danach das Publikum. Misselwitz reiste ein Jahr vor dem Mauerfall mit der Bahn durch die DDR. Sie erkundet, was an staatlich propagierter Gleichberechtigung in fast 40 Jahren DDR gewachsen oder auch verwachsen ist. Dabei trifft sie eine hoch dekorierte Werbeökonomin, die ihrer Patchwork-Familie ein Zuhause gibt. Die allein stehende Brikettarbeiterin, die sich wegen ihres behinderten Kindes von der Gesellschaft ausgestoßen fühlt. Zwei 16-jährige Punkmädchen, die gegen Familie und Schule rebellieren und am Ende in den Jugendwerkhof geschickt werden. Aber Misselwitz findet auch den Vater, der dem Baby die Flasche gibt. Der räumt aber ein: Der Verdienst bestimmt die Rollenverteilung in der Familie. Wie ein Blick hinter Dorfkulissen wirkt das Kurzporträt der Uckermark-Großmutter mit der scheinbar glücklichen Familie. Sie sagt nach der diamantenen Hochzeit über ihren Mann: "So gut ist der nicht, ich hätt' einen besseren Mann soll'n heiraten." Ehrlich klingt das Bekenntnis einer allein lebenden Heimleiterin: "Das Leben ist ein Kampf, ich habe nie aufgegeben." Es geht immer um Arbeit, Partnerschaft und Familie. Hochzeiten, Scheidungen, Scheidungskinder. Um Emanzipation, Unterordnung und Rebellion. Um Rollenbilder zwischen Tradition und Illusion. So wie sie schon der Film "Paula und Paula" auf die Leinwand brachte. Zum Schluss diskutierte Jürgen Brettschneider mit Ex-Kinderärztin Marie-Luise Klempin, Schauspielerin Julia Brendler und Laborantin Claudia Neske über den Film und darüber, wie sich die Lebensentwürfe der drei Frauen von denen im Film unterscheiden. Fazit: Frau genießt heute viele Freiheiten, ganz frei von tradierten Geschlechterrollen ist sie nicht. (Seite 13)