Krimi-Komödie für guten Zweck

Panketal (MOZ) Soeben wurde Baron Ansgar von Herrscheshausen ermordet, dennoch geistert er umher und beobachtet, was nach seinem Tod so passiert... "Mörder mögen's messerscharf", lautet der Titel der Kriminalkomödie, die von den Zwölftklässlern des Freien Gymnasiums im Unterrichtsfach "Darstellendes Spiel" einstudiert wird. Nicht ohne Grund sind die Schüler aktiv dabei, schließlich ist die Aufführung am 23. März in der Mensa eine gute Möglichkeit, einen bleibenden Eindruck bei Eltern, Schülern und Gästen zu hinterlassen. Allerdings ist ihnen dabei eines viel wichtiger: Mit der Aufführung des Theaterstücks sollen für die Kindernothilfe Spenden gesammelt werden. Neben dem Benefizlauf wird Kindern in Malawi in diesem Schuljahr damit auch auf künstlerische Weise die dringend notwendige Unterstützung zuteil werden. Das Kriminallustspiel bietet den Besuchern ansonsten alles, was ein solches Stück braucht: ein Verbrechen, Mordmotive, verzichtbare Weisheiten garstiger alter Tanten, Humor und Unterhaltung. "Wir proben bereits seit dem Herbst einmal wöchentlich", sagt Lehrerin Silke Gladigau.