Benefizkochen in der Woriner Förderschule

Worin (MOZ) In der Schule am Wald in Worin wird am 17. März gekocht und natürlich verkostet. Ein mittlerweile eingespieltes Team von Hobby-Köchen stellt sich in Einrichtungen für einen guten Zweck an den Herd. Seit mehr als 20 Jahren begeistern die Schüler der Schule mit ihren Aufführungen zum jährlichen Schultheatertag das Publikum. Dafür werden immer neues Material für Kostüme und Kulissen benötigt. "Mit einem Benefizkochen sollen die Akteure des Theatertages Unterstützung bekommen", erläutert Initiatorin Simona Koß (MdL). Los geht es am 17. März um 18 Uhr in der Schule. Profikoch Wolfgang Schalow aus Marxdorf unterstützt die Aktion ebenso wie der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Uwe Schumacher und der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Rüdersdorf Stephen Ruebsam. Auch die Gastgeber sind mit von der Partie. Mit zehn Euro pro Person (Kinder frei)kann man das Gekochte verkosten. Es gibt Salat, Fleisch, Suppe, Dessert, Kuchen sowie einen kleinen kulturellen Beitrag der Arbeitsgemeinschaft "Grashüpfer" sowie einen Basar.