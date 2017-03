Meeresangler in der Mark

artikel-ansicht/dg/0/

Sternebeck (MOZ) Von Strand und Meer ist in Sternebeck weit und breit nichts zu sehen. Und doch gibt es dort zahlreiche Meeresangler und sogar den Landesverband Brandenburg des Deutschen Meeresanglerverbands. An dessen Spitze stehen drei Frauen.

"Als Kind war ich ein kleiner Teichstipper", erzählt Christina Reyer, die in Werneuchen aufgewachsen ist. Zum Meeresangeln sei sie in den 1990er Jahren durch den Rathsdorfer Wolfgang Lau gekommen. "Er schwärmte vom Big-Game-Angeln und den Thunfischen", erinnert sich die heute 60-Jährige daran, dass Lau sie mal nach Heiligenhafen zu einem Qualifikationsangeln zur Deutschen Meisterschaft mitgenommen habe.

13 Meeresangler aus der Region hätten dann vor 15 Jahren den Landesverband Brandenburg des Deutschen Meeresanglerverbands in Sternebeck gegründet - darunter Christina und ihr Mann Hartmut Reyer, der den Vorsitz übernahm. Als dieser vor fast drei Jahren unerwartet starb, brach für seine Frau eine Welt zusammen. "Ich selbst habe seit seinem Tod noch nicht wieder geangelt", sagt sie leise.

Dabei kann sie auf mehrere Meistertitel nicht nur auf Landes- und nationaler Ebene zurückblicken. "Da waren wir in Brasilien, hier in Holland und da in Spanien", erläutert sie einige der zahlreichen Fotos in den auch mit Urkunden, Pokalen und Angelgerät ausstaffierten Vereinsräumen in der einstigen Dorfgaststätte in Sternebeck. Doch die Wettkämpfe seien meist "Stress pur" gewesen, blickt sie zurück. "Von Land und Leuten haben wir nur selten wirklich etwas gesehen."

Das Angeln am Teich oder See sehe für Außenstehende vielleicht gemütlich aus, aber das Meeresangeln, das neben dem Big-Game-Angeln noch weitere Disziplinen wie das Bootsangeln, das Brandungsangeln sowie das Distanzwerfen habe, sei harte Arbeit. "Wenn die Fehmarnsund-Brücke bei Windstärke 12 gesperrt wird, gehen wir angeln", erklärt sie und fügt hinzu: "Allein meine Wettkampfausrüstung wog an die 35 Kilogramm."

Das 15-jährige Bestehen des Vereins wolle man jetzt im März in kleinerem Rahmen und gemütlicher Runde begehen, sagt Christina Reyer, die den Verein im Sinne ihres Mannes und der Mitglieder fortführen wollte und will. Mit Ingrid Metzkow und Andrea Böde stünden ihr im Vorstand sogar zwei weitere Frauen zur Seite. Zur in anderthalb Wochen anstehenden Mitbringparty werde sie wieder ihren "berühmten Krautsalat" vorbereiten: "Den darf ich immer kiloweise machen und auch die Brühsuppe, also Hühnersuppe mit Nudeln, geht immer."

Auf insgesamt 49 Namen kommt die Sternebeckerin nach dem Blick auf die aktuelle Mitgliederliste. "Unser Jüngstes ist 14 Jahre alt", schaut sie extra noch einmal nach und muss beim Ältesten nicht groß überlegen: "Das ist Walter Pietsch, inzwischen 86 Jahre alt. Wir haben ihn vor fünf Jahren zum Ehrenmitglied ernannt." Altersbedingt könne er sein Hobby leider nicht mehr ausüben. "Aber wir versuchen, den Kontakt zu halten." Schließlich sei Pietsch auch nach Beverungen in Nordrhein-Westfalen verzogen. Erfreulich sei, dass immer wieder neue Mitglieder zum Verein stoßen, darunter auch Frauen. "Wir sind jetzt zwölf", stellt Christina Reyer fest und verweist auf drei feste Vereinsveranstaltungen neben der Mitgliederversammlung im Jahr. "Zum Brandungs- und Bootsangeln fahren wir an die Küste, zum Weitwerfen meist nach Dänemark oder Polen."

Wer die Meeresangler in Sternebeck mal in Aktion sehen möchte, der sollte sich den 14. Mai vormerken. Christina Reyer: "Dann laden wir groß zum Tag der offenen Tür ein." Fest stehe auch schon der 2. April als Termin für die nächste Fischereischein-Prüfung.