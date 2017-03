Eine Kita sucht ihre Wurzeln

artikel-ansicht/dg/0/

Fröhliches Spiel: Der Evangelische Kindergarten Gertraud-Marien ist seit 2005 in der hellgetünchten Villa in der Halben Stadt untergebracht. © Mandy Timm

Recherchiert hat die Geschichte der Kita Oliver Maye. Er wohnt in der oberen Etage einer hell-getünchten Villa in Halbe Stadt. Unten in dem Haus mit der Nummer 12 ist die Kita untergebracht. Sie ist mit 45 Plätzen die größte der vier Einrichtungen, die die Evangelische Kirchengemeinde Frankfurt (Oder)-Lebus betreibt.

Die Chronik der Kita Gertraud-Marien liest sich unterdessen wie ein guter Sonntagskrimi. Ein genaues Gründungsdatum ist nicht bekannt, weil die Einrichtung ein Spielball der Geschichte war. Immer wieder mussten Kinder und Erzieher Koffer packen und umziehen. Die Nationalsozialisten zwangen die Kirche dazu, später die DDR-Verwaltung. An seinem heutigen Standort ist der Kindergarten gerade einmal seit zwölf Jahren. Am 1. Februar 2005 - im Sommer fand die Einweihung statt - erfolgte der Umzug vom Winzerring 12b hierher.

Zur Vorgeschichte aller christlichen Kindergärten in Frankfurt gehört untrennbar ein Name: Christian Wilhelm Spieker. Der Pfarrer und Universitätsprofessor lebte von 1780 bis 1858. Er ist einer der Gründungsväter des "Verein der Kinderbewahranstalten". 1835 wurde dieser Zusammenschluss ins Leben gerufen. In einem Zeitungsartikel hieß es über solch eine Bewahranstalt einer anderen Stadt: "... wo die Kinder mit einer leichten Suppe gespeiset und mit einem leinenden Kittel umkleidet wurden. Für die gehörige Reinlichkeit der Kinder mussten die Eltern gesorgt haben. Nach einem kurzen Morgengebet gingen die älteren Kinder zur Arbeit, die jüngeren zum Spiel. Die Arbeit bestand im Stricken, Strohglätten, Tafelschreiben, in kleinen Gedächtnisübungen und Beschäftigungen zur Weckung des Geistes. Es wurden kleine Geschichten, besonders aus der Bibel, erzählt."

Damals erklärte sich die Notwendigkeit einer Kita so: "... die fortschreitende Verrohung von Sitte und Moral, besonders unter Kindern, und die Weitergabe des schlechten Beispiels von den Älteren zu den Jüngeren. Dies sei wenigstens einer der Gründe für nachherige Verbrechen, zur Ausbildung von Landstreichern und Dieben, zur Anfüllung der Gefängnisse." Die Napoleonischen Kriege waren gerade beendet. Überall herrschte Elend.

Spiekers Aufruf sollte seine Wirkung nicht verfehlen. Kein Kind sollte "leiblich und geistlich verwahrlosen". Am 1. Oktober 1835 nahm die erste Kinderbewahranstalt ihren Betrieb in Frankfurt auf. Eingerichtet war sie bei einem Tischlermeister Namens Nikolai am Holzhof. Ein bescheidenes, enges Lokal. 60 Kinder saßen auf schmalen Bänken. Spielzeug fehlte. Es war kein Geld da. Es gab auch keine ausgebildeten Erzieher wie heute, vielmehr nahm sich ein eifriger Lehrer der Kinder an.

Anfang des 20. Jahrhunderts wuchs die Kinderzahl, weil sich Frankfurt entwickelte. Neue Stadtteile wurden aus dem Boden gestampft, Beresinchen etwa. Der Kita-Verein suchte ständig Quartiere, fünf zählte er 1906 in der Oderstadt. 1913 konnte der Rohbau eines eigenen Hauses in der heutigen Tunnelstraße fertiggestellt werden. Zweigeschossig mit Küche, Toiletten, mehreren Sälen. Der Grundstock für die Anschaffung soll aus der Privatschatulle seiner Kaiserlichen Majestät höchstselbst gestammt haben. 400 Kinder feierten 1918, der Erste Weltkrieg war noch nicht beendet, auf der Terrasse der Aktienbrauerei das 80-jährige Bestehen des Kita-Vereins.

1920 kümmerten sich viele Mütter wieder selbst um ihre Kinder. Die Wirtschaftlichkeit der Kitas litt. Einrichtungen mussten schließen. Darunter war auch die Kita in der Carlstraße 26 c (1927 Umbenennung in Sorauer Str.), die später zwar wieder aktiviert wurde. Aber von einem anderen Träger, nämlich der St. Gertraud Gemeinde.

Der "Verein der Kinderbewahranstalten" war finanziell in Schieflage geraten. 1922 belief sich der Schuldenberg auf 13 000 Mark. Wichtige Reparaturen konnten nicht erfolgen. Eine Einigung mit der Kirchgemeinde St. Gertraud trat am 30. September 1924 in Kraft. Der erste christlich-motivierte Kinderbetreuungs-Verein der Stadt gab im Februar 1930 bekannt, dass er seine Einrichtungen abwickeln und sich nach gut 95 Jahren auflösen werde.

Am 21. August 1929 reichte der Gemeindekirchenrat einen Bauantrag für die Erweiterung der Kindereinrichtung in der Sorauer Straße 23 ein. Kapazität: 50 Kinder. Der Umbau begann im selben Jahr. Im April 1930 öffnete der evangelische Kindergarten St. Gertraud in der Sorauer Straße seine Pforten. Oliver Maye nennt diesen Zeitpunkt "die Geburtsstunde unseres Kindergartens". Die unruhigen Zeiten standen Kindern und Erziehern erst noch bevor.

Im September 1941 übernahm die Einrichtung die NSV, die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt. "Dem Mietvertrag stimmte das Konsistorium als aufsichtsführende Stelle vermutlich nie zu", schreibt Maye in seinen Recherchen. Zwei Jahre später kam es zum Verkauf. Ob Pfarrer Buchholz den Vertrag freiwillig unterschrieben hat oder ob er dazu genötigt worden ist, daran scheiden sich die Geister. Fest steht, dass die Kirchengemeinde mit der Übergabe am 1. Mai 1943 quasi um ihren Kindergarten enteignet wurde. 1945, die Brände in Frankfurt waren erloschen, fanden Mitarbeiterinnen die Kita in der Sorauer Straße von Vandalismus zerstört vor. Die sowjetische Besatzung stellte im Sommer die Einrichtung unter treuhänderische Verwaltung der Kirchgemeinde. 1947 betreuten Erzieherinnen 100 Kinder im Alter von zwei bis 13 Jahren.

Zwar war die Kirchgemeinde nun "behördlich bestellter Verwalter". Zurückübertragen wurde die Liegenschaft aber nicht an sie. Im Gegenteil. 1950 behaupteten Vertreter der Stadt, "dass das Grundstück der Volkssolidarität gehöre. Wäre das Grundstück von der NSV fortgenommen worden, so könnte es nicht herangehen, da es verkauft worden sei, würde es von der Volkssolidarität beansprucht werden müssen". Einwände der Gemeinde, dass es sich beim Verkauf um kein rechtmäßiges Geschäft gehandelt habe, schließlich fehlte die Zustimmung des Konsistorium, blieben ungehört.

Die Landesregierung Brandenburg, Minister des Innern, verfügte im Mai 1950, dass der Volkssolidarität die Treuhandverwaltung für den Vermögenswert übertragen worden sei. Geplant war an der Sorauer Straße ein Musterkindergarten. Eine Petition von Eltern gegen die Übernahme blieb wirkungslos. Die Volkssolidarität bestand auf die baldige Räumung. Im August musste das Haus übergeben werden. "Mit Sicherheit eine bittere Stunde für die Gemeinde, Pädagogen und Eltern", schreibt Oliver Maye. Aus der Sorauer Straße wurde 1953 die Tunnelstraße. Der Musterkindergarten "Clara Zetkin" existierte in den Räumen der Kirche bis 1993. In diesem Jahr wurden Grund und Boden an die Kirchgemeinde rückübertragen. Heute befindet sich dort ein Wohnhaus.

Der Evangelische Kindergarten, der nun Gertraud-Marien hieß, zog im August 1950 in ein Gebäude des Lutherstifts ein. Dort sollte die Einrichtung noch lange ihren Heimathafen haben. Auch wenn die Kirchgemeinde seit den 1960er Jahren bestrebt war, eine eigene Unterkunft in Beresinchen zu errichten. Anfang der 1970er-Jahre trieb die Stadt ihre Pläne zur sogenannten Stadttangente voran. Das hieß für die Kita: neue Unterkunft. Das gemietete Hortgebäude würde dem Straßenbau weichen müssen. Kirche und Stadt verhandelten zäh um eine Ersatzunterkunft. 1975 stellte die Gemeinde einen Antrag für ein NVA-Objekt in der Puschkinstraße 29. Der Antrag blieb drei Jahre unbeantwortet. Im Februar 1978 schließlich hieß es, die Kirchgemeinde könne das Haus beziehen. 14 Tage hätten die Christen dafür Zeit. Tatsächlich konnte das Haus im Herbst bezogen werden.

Immerhin: 18 Jahre lang war die Puschkinstraße feste Adresse für Gertraud-Marien-Kinder. Die politische Wende machte letztlich ein neues, kindergartengerechtes Gebäude notwendig. Die Betriebserlaubnis wurde nicht verlängert. Im Mai 1996 stand der Umzug in den Winzerring 12b an. Zu DDR-Zeiten war die Einrichtung "vorwiegend Kindern von "Angehörigen der Sicherheitskräfte' vorbehalten", schreibt Oliver Maye in seiner Chronik.

Im August 2005 feierten die Kinder und Erzieher von Gertraud-Marien zuletzt ein großes Sommerfest - nämlich den Einzug in ihr heutiges Gebäude, eine gemeindeeigene Immobilie der Evangelischen Kirche.