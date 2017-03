Land gibt Berliner Straße die Note 5

artikel-ansicht/dg/0/

Hennickendorf (MOZ) Die Berliner Straße in Hennickendorf wird derzeit wieder arg strapaziert als Umleitung wegen der Baustelle unterhalb des Wachtelturms. In der Straßenzustandsbewertung des Landes hat die L 233 die Note 5 bekommen. Das heißt, die Nutzungsdauer ist abgelaufen, die Straße ist nicht mehr befahrbar. Das merken die Autofahrer auf jedem Meter zwischen der B 1/5 und dem Ortseingang. Die Schlaglöcher haben Dimensionen, die ein normales Fahren auf dieser Straße nicht mehr zulassen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1557762/

Gemeindevertreter Marcel Nickl fragt, wie viele andere: "Wann wird hier endlich Abhilfe geschaffen bzw. die Straße gesperrt?" Eine Antwort aus dem Straßenverkehrsamt lautet: "Die Straße ist derzeit bereits auf 30 km/h beschränkt. Eine weitere Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit wird nicht als notwendig angesehen, da der Straßenzustand erkennbar ist und Gefahrzeichen auf diesen Umstand ergänzend hinweisen.

Der Sprecher der Bürgerinitiative, Jürgen Rudorf, hatte sich mit diesem Thema schon vergangenes Jahr ans Verkehrsministerium gewandt. Da ging es um eine mögliche Rückstufung der Straße, so dass nicht auf Landesmittel und dessen Vorhaben - in denen die Straße bis 2019 nicht einmal planungsweise auftaucht - gewartet werden müsste.

Vom Bürgermeister war zu erfahren, dass er die Meinung der Bürger erfragen wolle. Denn Baukosten würden auf die Anlieger umgelegt werden, eine Förderung käme nur der Kommune zugute.

Die Bürgerinitiative blieb derweil nicht untätig und befragte einen Anwalt, ob es tatsächlich so sei, dass die Anlieger bei einer rückgestuften Straße die Kosten der Sanierung tragen müssten. Aus der ihnen vorliegenden Antwort lesen sie heraus, dass die Straße mit der Bewertungsnote 5 - ein Zeichen, dass sie in der Vergangenheit eben nicht ordnungsgemäß gewartet und gepflegt wurde - voraussetze, dass sie vor einer Übergabe an die Kommune auf Landeskosten grundhaft erneuert werden müsste.