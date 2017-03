Soccer-Tour macht heute Halt in Finow

artikel-ansicht/dg/0/

Deutschlandweit werden die regionalen Turniere ausgetragen, in denen sich das spielerisch beste Team, aber auch die fairste Mannschaft für die Landesfinals qualifiziert. In Brandenburg steigt das Finale am 7. Mai im Tropical Islands in Krausnick. Die Landesgewinner spielen dann vom 20. bis 23. Juli beim Bundesfinale in Prora den Gesamtsieger aus.

Gespielt wird in speziellen Soccer-Courts, deren Abmessungen den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. In Eberswalde beträgt die Spielfeldgröße 10 mal 15 Meter.

Drei Spieler stehen pro Team auf dem Feld, in der Altersklasse sechs bis zehn Jahre können beide Mannschaften zu viert spielen. Zusätzlich kann auch ein Auswechselspieler angemeldet werden. Zur Not darf auch ein Duo auflaufen.

Das Runde muss ins Eckige - dieser Leitsatz gilt auch beim Soccer - und natürlich ausschließlich mit Fuß oder Kopf. Gleichsam wie beim Fußball gibt es Spielregeln, wobei das der Tour Namen gebende Fairplay noch etwas mehr in den Fokus rückt. So werden besonders faire Aktionen auf dem Spielfeld, aber auch daneben, besonders gewürdigt und die fließen in eine spezielle Wertung ein. So qualifiziert sich auch das fairste Team für die nächste Runde.

Ab 15 Uhr wird in Eberswalde in den Altersklassen 6 bis 10 und 11 bis 13 gespielt. Um 18 Uhr erfolgt der Anpfiff für die Altersklassen 14 bis 17 und Ü 18. Die Klassen sind nochmals unterteilt in männlich und weiblich. Aber auch Mixed-Teams sind möglich. Die spielen dann bei den männlichen Teilnehmern.

Übrigens ist das Eberswalder Team Rasur Pur in der Altersklasse 14 bis 17 der Jungen Titelverteidiger auf Bundesebene. Ob sie wieder an den Start gehen, ist noch unbekannt. Die Anmeldung ist kostenlos und dauert jeweils von einer Stunde bis 15 Minuten vor Turnierbeginn. Einfaches Sportzeug reicht aus. Jedermann ist zur Teilnahme eingeladen.