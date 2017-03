Vorfreude auf neue Regenbogenschule

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Mit einem Spatenstich wurde am Dienstag der Baustart für Hennigsdorfs neue Regenbogenschule gefeiert. Im Sommer 2018 soll das moderne Gebäude Am Bahndamm bezugsfertig sein. Der Kreis als Bauherr investiert mehr als fünf Millionen Euro.

artikel-ansicht/dg/0/1/1557764/

"Wir möchten optimale Bedingungen schaffen, um den Schülern einen guten Start ins Leben zu ermöglichen", sagte Landrat Ludger Weskamp (SPD) in seiner Rede zum ersten Spatenstich. Schon seit Jahren habe die Schule mit einem Platzproblem zu kämpfen. Derzeit wird ein Teil der Schüler im alten Gebäude in der Fontanesiedlung unterrichtet, der andere Teil in der Schule an den Havelauen.

Mit Beginn des Schuljahres 2018/19 soll alles anders werden. Gemeinsam werden die Regenbogenschüler im modernen Neubau auf dem Gelände zwischen Bibliothek und Rathaus lernen, spielen und verschiedene Therapiemöglichkeiten nutzen. Auf 2 900 Quadratmetern Gebäudefläche entstehen unter anderem zehn Klassenräume. Alle Fachunterrichtsräume befinden sich im Obergeschoss, mehrere Therapieräume mit Bällchenbad, Physio- und Ergotherapie entstehen im Erdgeschoss. Der Mehrzweckraum grenzt an den Eingangsbereich, der sich gegenüber vom Bahnhof befinden wird. Das Dach ist größtenteils flach, der geneigte Abschnitt wird von den wartenden Fahrgästen auf dem Bahnsteig gut sichtbar sein. "Deshalb muss es dort immer ordentlich aussehen", sagt Michael Kothera, Fachdienstleiter Bau- und Unterhaltung beim Landkreis Oberhavel.

Der Kreis hatte das Gelände zwischen Rathaus und Bibliothek 2016 von der Stadt gekauft. Die geplanten Baukosten liegen bei 5,7 Millionen Euro, 700 000 Euro werden noch einmal für die Ausstattung veranschlagt. Ende Februar wurde mit Erdarbeiten begonnen, mit dem Rohbau soll es am 3. April losgehen. "Es gibt 35 Vergabeverfahren, insgesamt werden 25 Gewerke am Bau beteiligt sein", rechnet Michael Kothera vor.

Weil der Verdacht besteht, dass sich auf dem Baugundstück ein Bodendenkmal befindet, werden auch Archäologen vor Ort beteiligt sein. Dort soll der hintere Bereich der Außenanlagen entstehen. Geplant sind zudem ein Bolzplatz, Matsch- und Pampebereiche sowie Sportanlagen, die auch für Rollstuhlfahrer gut geeignet sind.

In der Regenbogenschule lernen sowohl geistig als auch körperlich und mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche.

Die Vorfreude auf die neue Schule ist riesig. "Die Kinder freuen sich vor allem auf den neuen Musikraum", erzählt Lehrerin Birgit Bartholmey. Den Hit "Girls, Girls, Girls" hat sie kurzerhand zu "Stein auf Stein" umgedichtet und das Lied viele Wochen mit den Kindern für den großen Auftritt beim Spatenstich geübt. "Es hat heute besser geklappt als in der Probe", stellt Dustin Höhne fest. Der angehende Erzieher hat die Kinder auf der Gitarre begleitet.

Auch unter den Lehrern macht sich Vorfreude breit. "Allein schon durch die Lage am Bahnhof müssen viele Schüler nicht mehr mit dem Auto gebracht werden. In den Fachräumen ist mehr Platz, und im neuen Haus sind wieder alle Schüler gemeinsam untergebracht", sagt Birgit Bartholmey. "Die momentane Verteilung auf zwei Schulen macht den Alltag schon beschwerlich, die Abläufe sind schwieriger zu koordinieren", ergänzt Lehrer Martin Jakob.