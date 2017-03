Woltersdorfer Bauhof braucht neues Lager

artikel-ansicht/dg/0/

Woltersdorf (MOZ) Bisher ist das Grundstück in der Straße Am Sportplatz noch eine ungeordnete Lagerfläche, auf der zwei Container stehen. Aber noch dieses Jahr will die Gemeindewohnungsbaugesellschaft Woltersdorf (GWG) für den von ihr betriebenen Bauhof eine neue Lagerhalle errichten. "Wir haben neue Technik angeschafft und einen Kfz-Meister eingestellt, der unsere Fahrzeuge selbst repariert", begründet GWG-Chefin Mandy Suhrbier den Bedarf. Er habe sich auch ergeben, weil das Wohnungs-Unternehmen, das zu 100 Prozent der Gemeinde gehört, einen früheren Lagerplatz in der Interlakenstraße wegen zu hoher Miete aufgegeben hat.