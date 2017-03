Legionellen im Wohnblock

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Wegen Legionellen im Netz haben die meisten Bewohner der Rudolf-Breitscheid-Straße 97 bis 99 seit einigen Tagen kein warmes Wasser mehr. Änderung ist in den nächsten Monaten nicht in Sicht, teilt der Vermieter mit und möchte, dass die Mieter umziehen.

Vor einer Woche hat der Vermieter, die Chorona Immobilien GmbH, den Strang kappen lassen. Einige Hausbewohner wurden von der Maßnahme kalt erwischt, berichten Vertreter von elf Mietparteien, die sich an die Märkische Oderzeitung wandten. Bei einem Vor-Ort-Termin berichteten sie, dass sie erst nach der Abstellung am vergangenen Mittwoch Wurfzettel im Briefkasten gehabt hätten. Darauf wird über "seit längerer Zeit bestehenden Legionellenbefall" informiert und über die Abschaltung des Warmwassers wegen gesundheitlicher Risiken. Man bemühe sich, mit den Mietern nach alternativen Lösungen zu suchen. Einigen Mietern seien bereits Angebote für Alternativwohnungen zugegangen

Marlies Jahnke wurde am 18. Fe-bruar eine neue Wohnung angeboten. "Die war unbewohnbar", erzählt sie. Ebenso erging es Michel Kremzow: "Eine Bruchbude", sagt er. Für seine Großeltern, die eine Vierraumwohnung im Erdgeschoss der Nummer 98 bewohnen, komme ein Umzug in eine angebotene Wohnung in der dritten Etage nicht in Frage, erklärt Dave Karbe. "Mein Opa hatte einen Schlaganfall. Täglich kommt jemand zur Pflege. Er kann keine Treppen steigen", erzählt der junge Mann.

Chorona-Geschäftsführer Steffen Branding hatte über das Legionellenproblem auch diese Zeitung informiert. Die Ursache für die Keime, so sagt er, liege in dem erheblichen Leerstand, der vom Vorbesitzer übernommen wurde. "Wir müssen etwas am Netz machen. Die Städtischen Werke werden eine neue Hauswärmestation errichten. Das kann sich aber bis zum Herbst hinziehen", erklärte er. Ein Strang, der nahe an der Heizstation liegt, könne möglicherweise in Betrieb bleiben. Dort können Vierraum-Wohnungen als Ersatz angeboten werden. Mit anderen Mietern sei gesprochen und ihnen der Umzug in eine andere Wohnung des Unternehmens vorgeschlagen worden. Bei Zustimmung werde sie gemalert. Es gibt einen Zuschuss für Bodenbelag und die Kaution werde von der alten Wohnung übernommen. Den Tausch von Vierraum-Wohnungen bekomme er hin - und zwar zu den gleichen Konditionen, oder er entlasse die Mieter auf Wunsch vorzeitig aus dem Mietvertrag. "Wir haben aber nicht genügend freie Einraum-Wohnungen. Deshalb haben wir Zweiraum-Wohnungen angeboten. Wir würden die Umzugskosten übernehmen. Zudem bleiben wir unter dem normalen Mietpreis", sagt Steffen Branding. Allerdings werden einige Mieten vom Jobcenter finanziert, das sich weigere, die Differenz von 86 bis 141 Euro zu zahlen. "Dort hat man gesagt, dass die Kosten angemessen seien, man sieht aber keine Notwendigkeit des Umzugs", informiert Steffen Branding. Auch das Argument, dass Warmwasser- und Heizkosten niedriger wären als bisher, zog nicht.

Das Jobcenter begründet die Ablehnung so: "Der Vermieter hat die Wohnungen erworben. Er tritt damit in den geschlossenen Mietvertrag ein und ist in der Pflicht, Wohnungen in einem bewohnbaren Zustand bereitzustellen. Mit der Abschaltung des Wassers erfüllt er die Voraussetzungen nicht mehr. Der Vermieter muss Wohnraum zu gleichen Konditionen bereitstellen. Das lehnte er jedoch bisher ab."

Die Mieter sind skeptisch. Sie hätten von Beprobungen nichts mitbekommen. Als vor drei Jahren in einem benachbarten Block Legionellen festgestellt wurden, gab es Duschverbot, vier Wochen lang sei gespült worden. Dann waren die Legionellen weg, berichten die Mieter. Einige wohnen hier, seit das Haus gebaut wurde. "Wir würden ein längeres Duschverbot in Kauf nehmen, Mietminderung oder auch in vernünftige Wohnungen umziehen. Wir sind gesprächsbereit", sagt Mieter Mathias Redlich.

Inzwischen hat die Chorona Immobilien GmbH die ersten Kündigungen zum 30. Juni ausgesprochen. Steffen Branding beruft sich auf seine Verantwortung für die Gesundheit der Mieter. "Ich habe keine Fachfirma gefunden, die mir garantiert, dass die Legionellen beim jetzigen Zustand der Anlagen nicht wieder auftauchen. Und mit steigenden Temperaturen wird die Lage noch schlimmer. Ich hafte persönlich dafür, wenn ich die überdimensionierten Totstränge weiter betreibe und es zu gesundheitlichen Problemen kommt", erklärt er. Der Geschäftsführer kritisiert, dass Behörden eine rechtliche Entscheidung treffen, ohne den Gesamtzusammenhang zu kennen. "Wenn mir der Landkreis ein Gutachten vorlegt, dass kein Risiko besteht, dann stellen wir das Warmwasser wieder an", sagt er.

Auch der Vermieter, der seit der Übernahme der Häuser stets betont, mit den Mietern eng zusammenwirken zu wollen, versichert, weiter zu Diskussionen bereit zu sein. "Ich bin gern zu einem Gespräch bereit, bei dem alle Fragen und Probleme auf den Tisch kommen. Dann aber mit Fachleuten sowie Vertretern des Jobcenters und des Gesundheitsamtes."