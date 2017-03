Vetorecht fürs weibliche Geschlecht

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Von 60 Professuren an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE) sind zwölf mit Frauen besetzt. In anderen Bereichen aber sei die Einrichtung wesentlich paritätischer aufgestellt, sagt Dörte Beyer, seit 2009 Gleichstellungsbeauftragte der HNE.

Setzt sich für Gleichbehandlung ein: Seit 1993 ist Dörte Beyer an der HNE. Dort arbeitet sie nicht nur, sondern hat auch an der Eberswalder Hochschule studiert © MOZ/Marco Marschall

Alle vier Jahre wird an der Eberswalder Hochschule die Gleichstellungsbeauftragte gewählt. Erst im Januar wurde Dörte Beyer wieder im Amt bestätigt. Die 50-jährige Dozentin für nachhaltiges Tourismusmanagement hat bereits seit 2009 ein Auge darauf, dass an der Einrichtung alle gleich behandelt werden. Nicht nur Männer und Frauen. Doch aus der Rollenverteilung der Geschlechter ist die Aufgabe einst hervorgegangen und an Hochschulen Pflicht. In Brandenburg sei sogar vorgeschrieben, dass die Gleichstellungsbeauftragte weiblich sein muss, berichtet Dörte Beyer. Sie weiß um die Geschlechterverhältnisse an der HNE.

"Bei den 2200 Studierenden ist es genau Hälfte Hälfte", sagt sie. "An einer Hochschule mit vielen technischen Studiengängen finde ich das schon ziemlich gut." Natürlich gebe es typisch weiblich besetzte Fachrichtungen. So sind Frauen in einigen Bildungsgängen zu 85 Prozent vertreten, in anderen nur zu zehn Prozent. Allerdings sollen sich diese Stereotype nicht festigen. Um das zu vermeiden, werde zum Beispiel darauf geachtet, dass in Broschüren für den Bereich Holztechnik auch Frauen an der Säge gezeigt werden.

Zu den Hauptaufgaben der gebürtigen Eberswalderin zählt die Personalentwicklung an der Hochschule. Bei Einstellungsgesprächen und Probevorlesungen künftiger Lehrkräfte muss ihre Meinung hinzugezogen werden. "Es geht dann aber nicht darum, mit aller Kraft eine Frau durchzusetzen", sagt Dörte Beyer. Bisher waren die Auswahlverfahren meist eindeutig. Die Gleichstellungsbeauftragte musste kein Veto einlegen, weil vielleicht ein männlicher Kandidat bevorzugt wurde.

Wichtigster Gradmesser für die Gleichbehandlung an einer Einrichtung wie der HNE sei die Besetzung der Führungspositionen. Was die Abteilungsleiter an der Hochschule angeht, sei das Verhältnis recht ausgeglichen. Und auch mit Blick auf die höchsten Ämter sei man paritätisch aufgestellt. Der Präsident ein Mann, die Kanzlerin seit 2014 eine Frau.

Bei den Professuren allerdings beträgt der Anteil der weiblichen Akademikerinnen gerade 20Prozent. Damit liegt die HNE noch unter dem Bundesdurchschnitt von 20 Prozent. Zwölf der 60 Professuren sind an Frauen vergeben.

Um die Karriereleiter beiden Geschlechtern zugänglich zu machen, setzt die Hochschule auf den Faktor Familienfreundlichkeit. Dörte Beyer ist deshalb häufig auch Lebensberaterin. Anfragen drehen sich unter anderem um Elternzeit und Elterngeld. Die Dozentin selbst hat drei Abschlüsse und während eines jeden Studiengangs ein Kind bekommen. Feste Beratungszeiten hat sie nicht. Meist reagiere sie auf Zuruf, sagt sie. Hochschüler und Personal können Termine per E-Mail oder Telefon vereinbaren.

Ein großes Feld, mit dem sich die Gleichstellungsbeauftragte beschäftigt, nennt sich Diversity (Vielfalt). Es weitet ihren Auftrag auf die Bedürfnisse verschiedenster Gruppen aus: Gesunde und Kranke, Jung und Alt, Berlin-Pendler und Ortsansässige.

Dass es heute mal nur um die Frau geht, findet Dörte Beyer gut und richtig. Man müsse sich vor Augen führen, dass Ehefrauen in der BRD bis in die 70er-Jahre die schriftliche Erlaubnis ihres Mannes einholen mussten, um arbeiten gehen zu dürfen. "Es ist auch Anlass, international zu gucken", so die Gleichstellungsbeauftragte. Es gebe Regionen, in denen noch gar nichts erreicht wurde.