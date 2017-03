Sechster Sieg in Serie

artikel-ansicht/dg/0/

Kolkwitz (MOZ) Die Fußballer von Blau-Weiß Briesen sind in der Landesliga Süd weiter in der Erfolgsspur. Sie setzten sich beim Kolkwitzer SV mit 3:0 (1:0) durch. Es war dies bereits der sechste Sieg in Folge seit dem 11. Spieltag.

artikel-ansicht/dg/0/1/1557770/

Trainer Daniel Wichary konnte bei der Partie in Kolkwitz personell beinahe aus dem Vollen schöpfen. Nur Christoph Hanke (Urlaub) und Philipp Noack (5.Gelbe Karte) fehlten, wobei sogar noch drei Akteure für die Zweite abgestellt wurden. Auf dem gut hergerichteten Platz beschränkten sich beide Mannschaften zu Beginn darauf, die Defensive zu sichern, wobei der Gast zu jeder Zeit das Heft des Handelns in der hand hielt.

Außer ein paar Fernschüssen, die entweder das Ziel verfehlten oder eine sichere Beute für Keeper Kevin Schulz waren, brachte die Gastgeber, die auf ihren Torschützen vom Dienst Marc Fingas verzichten mussten, an diesem Tage offensiv wenig zustande. Einzig Patryk Mrowca und der spät eingewechselte Marten Zittlau versprühten gelegentlich den Hauch von spielerischer Klasse und Torgefahr. Die Briesener hingegen versuchten es mit gut getimten Bällen, die Innenverteidiger Benjamin Goertz und Christian Schulze in Schwierigkeiten zu bringen - Letzterer wirkte sehr unsicher.

Nach robuster Balleroberung von Jacob Naskrenski im Mittelfeld ging eben dieser links mit viel Tempo ab und bekam den Ball von Mathias Klein auch perfekt in den Lauf gespielt. Naskrenski blieb ruhig vor dem Tor und lupfte über den Keeper gekonnt zur umjubelten und verdienten Halbzeitführung (22.).

Nach Wiederanpfiff wollte der Gast an die erste Halbzeit anknüpfen - und das gelang famos. Toni Moritz wurde rechts freigespielt, umkurvte einen Gegenspieler und passte auf Klein. Dieser setzte sich gegen beide Innenverteidiger im Strafraum durch und traf zur 2:0-Führung (52.).

In der Folge ließ die Blau-Weiß-Abwehr um den souveränen Philipp Sellmann, den fehlerlosen Danilo Ballhorn und die soliden Ronny Anke und Tino Gottschalk mit der Unterstützung von Björn Zickerow und Sebastian Wälisch wenig bis gar nichts mehr zu. Die Gäste versuchten, immer wieder Dennis Lucke in Szene zu setzen, wie auch mehrfach in Halbzeit eins. "Die Bälle kamen auch sehr oft durch, doch hatten die Schiedsrichterassistenten an diesem Tag wohl etwas gegen einen Treffer von Lucke", berichtet Trainer Wichary. "Selbst die Zuschauer riefen schon belustigt zur Briesener Nummer7, dass er lieber nicht loslaufen soll, da die Fahne ohnehin hochgeht."

Nach den Einwechslungen von Kevin Schübler, Kevin-Rene Meißner und Dominik Jahnke kam Briesen in der Schlussminute gar noch zum dritten Treffer. Schübler setzte sich links durch, lief in den Strafraum, verpasste das Abspiel und scheiterte am Torwart. Als sich alle schon wieder auf dem Rückweg befanden, schlenzte Klein den Abpraller aus gut 35 Metern über den Torwart ins Eck. Kurz darauf noch eine Chance von Lucke, dem jedoch der Abpraller vom Torwart versprang.

"Wermutstropfen in einem Spiel, das auch in der Höhe absolut verdient gewonnen wurde, bleibt die wieder aufgebrochene Verletzung von Kevin Schulz, der uns auf unbestimmte Zeit fehlen wird", erklärt Wichary. Zudem kassierten Lucke und Wälisch jeweils die fünfte Gelbe Karte.