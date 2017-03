Entscheidung zugunsten von Mietwohnungen

artikel-ansicht/dg/0/

Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde bereits im Januar 2016 von den Bernauer Stadtverordneten beschlossen. Und damit der B-Plan möglichst schnell fertig wird, entschieden sie sich für ein beschleunigtes Verfahren. Damit sollte von einer Umweltprüfung abgesehen und auf die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung verzichtet werden.

Vom 20. Oktober bis 25. November 2016 hatten die sogenannten Träger öffentlicher Belange Zeit, den B-Plan-Entwurf zu prüfen. "Im Ergebnis dieser Beteiligung sind kaum fachliche Einwände erfolgt", stellt die Bernauer Stadtverwaltung fest. Allerdings gab es rechtliche Hinweise, dass doch ein reguläres Aufstellungsverfahren - insbesondere die Durchführung einer Umweltprüfung und die Erstellung eines Umweltberichtes - erforderlich war. So musste das Verfahren umgestellt und die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes - einschließlich Umweltbericht in der Fassung von Januar 2017 - erneut beschlossen werden.

Im Prinzip eine Formsache, hatte sich am Plan, ein weiteres Wohnviertel mit Einfamilienhäusern auf dem Kabelwerk-Gelände zu errichten, doch nichts geändert. Dann entspann sich aber in den Fachausschüssen doch eine Diskussion darüber, ob es nicht sinnvoll wäre, straßenbegleitend an der Heinrich-Heine-Straße die Bebauung mit Mehrfamilienhäusern zuzulassen.

Im Umwelt- und Wirtschaftsausschuss brachte der Bündnisgrüne Thomas Dyhr das Problem auf den Tisch. Immerhin würden in Schönow seit Jahren Wohnungen benötigt, erinnerte er. Auch Michael Herrmann (SPD/Freie Fraktion), der sich als Mitglied der freiwilligen Feuerwehr seit langem für Mietwohnungsbau in Schönow einsetzt, um junge Feuerwehrleute und ihre Familien im Ort zu halten, plädierte im Stadtentwicklungsausschuss für den Bau von einigen Mehrfamilienhäusern im neuen Viertel. Sehr zum Ärger seiner Fraktionskollegin und Schönower Ortsvorsteherin Adelheid Reimann (SPD). "Das ist ein typisches Einfamilienhausgebiet", betonte sie. "Mehrfamilienhäuser werden dort nicht gewollt."

Nachdem sich die SPD/Freie Fraktion untereinander verständigt hatte, zogen die Antragsteller ihre Vorstöße zu den Mehrfamilienhäusern zurück. Er habe erfahren, dass sich der Ortsbeirat mit dem Investor darauf geeinigt habe, dass im hinteren Bereich des Geländes zwei größere Häuser errichtet würden, begründete Josef Keil (SPD) seinen Rückzieher. Ortsvorsteherin Reimann bekräftigte noch einmal: "Zwei Mehrfamilienhäuser am Feld - mehr sind nicht zu verkraften".

Am Ende entschied sich die Mehrheit der Stadtverordneten aber doch dafür, Geschosswohnungsbau auf einem Baufeld an der Heinrich-Heine-Straße zuzulassen. Wenig später wurde der Vorschlag des Ortsbeirates für zwei Mehrfamilienhäuser im hinteren Bereich ebenfalls bestätigt. Die Änderungen müssen nun in den B-Plan-Entwurf eingearbeitet werden. Der kommt dann erneut in der Stadtverordnetenversammlung zur Abstimmung für die öffentliche Auslegung.