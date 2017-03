Bewährte Streitschlichter

artikel-ansicht/dg/0/

Seit 2011 sind Gerd Phillipp und Ulrich Gospodar als ehrenamtlicher Schiedsmann bzw. Stellvertreter im Amt Spreenhagen unterwegs. Nun endete eigentlich ihre Dienstzeit nach fünf Jahren. Ob man die Besetzung der Schiedsstelle ausschreibt, stand am Montagabend im Amtsausschuss zur Diskussion. Beide Schiedspersonen waren bewusst zur Sitzung eingeladen worden, um sich und ihre Arbeit vorzustellen. "Auch weil einige Abgeordnete sie nicht kennen", erklärte der Ausschuss-Vorsitzende Bernhard Baumann. Er war dafür, dass das Duo weitermacht, zumal beide Streitschlichter gewissenhaft gearbeitet haben und es auch vom Amtsgericht diesbezüglich nur positives gehört hat. "Damit können wir uns ja die Arbeit einer Ausschreibung sparen."

Dies kritisierte nur Hartmut Gräf in der Einwohnerfragestunde. "Das Vorgehen trägt doch zur Wahlmüdigkeit bei, wenn die Öffentlichkeit nicht beteiligt und alles im Hinterzimmer ausgeklüngelt wird." Dem widersprach Amtsdirektor Joachim Schröder. "Klar machen wir es uns als Verwaltung so leicht wie möglich, zumal wir genug anderes zu tun haben. Wir klüngeln aber nichts aus. Beide Schiedsleute machen eine gute Arbeit ohne Beschwerden. Dann sollten sie das auch weiterhin tun."

Über ihre Arbeit berichteten Gerd Phillipp ausgiebig. Im Vorjahr habe man einen Fall gehabt, in den Jahren zuvor waren es durchschnittlich acht bis neun. Dazu kommen aber noch viele sogenannte Tür- und Angelfälle, wo Tipps schon über Telefon halfen, ohne das daraus ein förmliches Verfahren werden musste. Jurist Phillipp kam 2011 aus Interesse am Menschen zum Posten. "Die Arbeit macht mir großen Spaß", erklärt der 76-Jährige, der oft erlebt hat, dass sich Streithähne am Ende beseelt in den Armen lagen. "Ich würde gerne weiter machen", gab der Gosener zu. Auch sein Stellvertreter Ulrich Gospodar (68, Hartmannsdorf) äußerte sich ähnlich. Als einstiger Ausbilder für Lehrer und Schulleiter sieht er sich eher als Mediator und will gern durch sein Ehrenamt der Allgemeinheit etwas zurückgeben. Streits über rauchende Lagerfeuer, Wasser auf Grundstücken und Hecken am Gartenzaun seien bestimmende Themen. "Streithähne findet man in allen Altersklassen", so Gospodar. Das jetzt weniger los ist, liege vielleicht daran, dass alle alten Streits durch sind, neue sich erst aufbauen müssen. "Das Amt erscheint mir als Hort des Friedens, aber man schafft ja auch keine Feuerwehr ab, wenns mal nicht brennt", so Gospodar. Seine und Phillipps offene Art kamen bei den Abgeordneten gut an, sie beantworteten jede Frage.

Am Ende sprach der Ausschuss den Schiedsleuten weiter das Vertrauen aus. Einstimmig beschloss man, auf eine öffentliche Ausschreibung zur Besetzung der Posten zu verzichten. Das Duo soll schon mal weiterarbeiten, ihre Wahl wird laut Amtsdirektor Schröder in der September-Sitzung stattfinden.