Wie in einer Wohnstube

Storkow (MOZ) Ein neuer "Lebensraum" ist in Storkow entstanden, ein Café, das nicht wirklich eins ist. Hier kann man essen, trinken, plaudern, Bücher lesen, tauschen, spinnen, stricken, schreiben und sogar Yoga machen. In die öffentliche Wohnstube am Markt lädt der Verein des fairen Handels ein.

Im "Lebensraum" in Storkow: Die Akteurinnen Liane Hemmerling, Antje Clausen und die Schülerin Marlene (von links) haben viele Ideen für die Einrichtung am Markt. Heute wird hier Kaffee verkostet.

Neben dem Eine-Welt-Laden am Markt in Storkow war vor einem Vierteljahr ein Laden freigeworden. "Ich ging rein und fühlte mich sofort wohl", schildert Liane Hemmerling den Anfang. Sie und acht Frauen halten den Eine-Welt-Laden mit einer kleinen Plauderecke ehrenamtlich von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und am Sonnabend bis 12 Uhr offen. Auf Liane Hemmerlings Anregung übernahm der Verein den Nachbarladen. Das heißt, er richtete ihn ausschließlich mit seinem selbst erwirtschafteten Geld geschmackvoll und gemütlich ein und bezahlt die Miete. Schnell wurde von den Gästen der Begriff "Wohnstube" dafür geprägt, "denn hier gibt es die verschiedensten Möglichkeiten zum Wohlfühlen", hat Marlene erkannt, eine Schülerin der 10. Klasse. Sie will ebenso wie Antje Clausen mithelfen, dass hier jeder Gast etwas findet, was ihn zum Verweilen verlockt. Es soll etwas sein, was über die Möglichkeiten im eigenen Zuhause hinausgeht, "zum Beispiel, dass man hier mit den verschiedensten Menschen zusammenkommt", ist Marlene wichtig. Antje Clausen wiederum weiß: "Stricken kann man auch zu Hause, aber da gibt es keinen Austausch darüber. Die Kommunikation fehlt." Schon treffen sich hier regelmäßig Rommé- und Schachspieler sowie sechs bis zehn Leute, die sich Schreiberlinge nennen. Antje Clausen ist sich sicher: "Da ist noch viel im Gespräch, was man machen kann, es ist alles im Fluss", und Liane Hemmerling hat es schon erlebt, dass Gäste kommen und sagen: Wir machen etwas für euch.

Marlene ist durch ein Schülerprojekt zum Thema "Fairer Handel und Globalisierung" hier hergekommen. Gelernt hat Marlene daraus, "dass es ganz wichtig ist, dass jungen Leuten die Augen geöffnet werden, wo das herkommt, was sie kaufen und unter welchen Bedingungen es hergestellt wird". Für sie ist die Globalisierung die Zukunft, "und man muss gucken, dass man das Beste daraus macht". Sie will Schüler in den Lebensraum einladen, mit ihnen zum Beispiel Brot backen oder über fairen Handel sprechen.

Auch Antje Clausen möchte gern jungen Leute helfen, "sich nicht mehr zu viel mit ihrem Smartphone zu beschäftigen und sich nicht nur Food aus dem Automaten zu ziehen".Nun geht das Team vom Eine-Welt-Laden dazu über, auch kleine Veranstaltungen im Lebensraum anzubieten. Die erste wird am Frauentag am 8. März ein Coffee-Shop draußen vor der Tür sein, bei dem man kostenlos erleben kann, welche Zubereitungsarten es für Kaffee gibt und wie er jeweils schmeckt. Eine zweite Veranstaltung wird im April eine Wohnzimmerlesung mit Andreas Hähle sein. Liane Hemmerling hat ihn nach seinem Auftritt im Bad Saarower Scharwenka-Haus gefragt, ob er auch nach Storkow kommen würde. An Veranstaltungen mit Ernährungsberatern ist gedacht, Marlene will einmal singen und Geige spielen, und die französische Geigerin Elizabeth Balmas hat zugesagt, ein kleines Konzert zu geben.

Heute im "Lebensraum": Coffee-Shop mit verschiedenen Kaffeesorten; Sonnabend, 8. April, 19 Uhr: Andreas Hähle, "Wir trinken Wein und dann", Vorverkauf im Eine-Welt-Laden