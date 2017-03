Favorit schwächelt nur zu Beginn

artikel-ansicht/dg/0/

Zechin (MOZ) Am zwölften Spieltag der Kreisliga der Classic-Kegler trafen die dritte und vierte Auswahl der SG Zechin im vereinsinternen Derby aufeinander. Im Spiel David gegen Goliath sah es zunächst nach einer Überraschung aus, jedoch konnte der amtierende Kreismeister die Partie, dank ihres Schlüsselspielers, mit einem 5:1 nach Punkten bei einem Stand von 1930:1884 Holz gewinnen.

Im ersten Durchgang kam die SG Zechin III nur stockend ins Spiel. Routinier Günter Wolter (466) konnte sich nur hauchdünn gegen U-18 Spieler Maik Genschmar (461) behaupten. Währenddessen lief es für Dieter Rauer (401) erneut nicht so wie erhofft, so dass Kersten Finsel (508) einiges an Holz gutmachte.

So führte der Underdog mit beachtlichen 102 Holz. Damit war der Kreismeister gehörig unter Zugzwang.

Im zweiten Abschnitt dann die gewohnte Vorstellung der SG Zechin III. Prompt zog die dritte Mannschaft im Eiltempo davon. Zum einen hielt Hans-Jürgen Specht (509) seinen Kontrahenten Patrick Seidemann (443) gut auf Distanz und zum anderen glänzte Leistungsgarant Detlef West mit dem Tagesbestwert von 554 Holz und wies damit Michael Spiegler (472) in die Schranken. Ergo drehte der amtierende Kreismeister die Partie und wurde seiner Favoritenrolle mit dem im Vorfeld erwarteten Erfolg gerecht.