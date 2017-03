Viert behält die Nerven

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1557776/

Direkt nach der Schlusssirene war in der Ahrensdorf Sporthalle Rudelbildung der Kurstädter angesagt. !Auswärtssieg, Auswärtssieg", skandierten die wieder einmal in beachtlicher Anzahl mitgereisten Fans und Jahn-Akteure lautstark. Schließlich hatten die Kurstädter soeben beim abstiegsbedrohten Gastgeber mit 36:30 (17:13) gewonnen - und dies auf wirklich souveräne Art und Weise. Dabei hatten die Gäste enorme personelle Engpässe zu überwinden, fielen doch neben den Langzeitverletzten Rayk Höhne, Max Mathias und Marcus "Teddy" Schultz auch noch kurzfristig Johann Schewtschuk, Leon Jagow sowie Paul Glase aus.

Dabei waren trotz des veränderten spielenden Jahn-Personals Parallelen zum vorherigen Heimerfolg gegen Wildau unverkennbar. Abermals benötigte die Jahn-Truppe zunächst einige Zeit, um in die Begegnung zu finden. Doch spätestens mit dem 5:5 in der zehnten Minute nahmen die Baier-Handballer das Geschehen fest in die Hand. Von diesem Zeitpunkt an stand die Deckung und zudem blieben die Gäste fortan konzentriert und ließen sich auch von einigen versuchten Schachzügen der Heimmannschaft nicht mehr aus dem Konzept bringen. "Die Abwehr war die Grundlage zum zweiten Auswärtssieg in Folge", hatte Melanie Baier ausgemacht, die eine geschlossene Mannschaftsleistung sah. "Anders geht es auch nicht, nur so kannst du den Klassenerhalt schaffen. Auch wenn nicht alles nach Wunsch gelaufen ist, dass hat die Defensive vieles wettgemacht", freute sich Baier.

In der Anfangsphase hielt Ahrensdorf/Schenkenhorst noch mit, aber als sie erkannten, dass sie den konzentriert auftrumpfenden Freienwaldern nicht gewachsen waren, versuchte es HSG-Übungsleiter Schieke mit verschiedenen Deckungsvarianten. Allein: Die Gäste hatten stets eine passende Antwort parat. Vor allem Spielmacher Christian Krause brachte seine Nebenleute immer wieder in vielversprechende Wurfpositionen. So zogen die Kurstädter über 13:9, 15:12 auf 17:13 zur Pause davon.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber mit neuem Schwung und Elan in die Halle, während die Baier-Sieben wiederum holprig in die Partie starteten. Ahrensdorf/Schenkenhorst nutzte die ungeahnte Gunst der Stunde und glich zum 17:17 aus. Damit nicht genug: Nach knapp 40 Minuten witterten die Gastgeber Morgenluft und hatten den Rückstand gar in eine 21:20-Führung umgewandelt.

Langsam dämmerte es den Jahn-Akteuren, dass sie nochmals einen Gang zulegen mussten, um nicht als Verlierer aus der Halle zu gehen. Gesagt, getan. Am Kreis erwachte Benjamin Warnke mit drei blitzsauberen Toren zu neuem Leben und im Rückraum entdeckte Oliver Viert seine Treffsicherheit wieder. So gelang es den ins Hintertreffen geratenen Gästen sich mit einem energischen Zwischenspurt auf 30:25 abzusetzen und diesen Vorsprung auch zu verteidigen. Alle Versuche der Heimtruppe ließen die Kurstädter locker abprallen und legten ihren Fokus darauf, den zweiten Auswärtssieg in Folge ins Ziel zu bringen. Dass Ahrensdorf/Schenkenhorst noch einmal auf 27:30 verkürzte, scherte im Jahn-Lager niemanden. Vielmehr wurde das Tempo nochmals verschärft und bei der Schlusssirene stand ein allemal verdienter 36:30-Sieg in der Fremde zu Buche. Logisch, dass die Mannschaft sich über eine weitere starke Vorstellung freute, die sie auf den fünften Rang des Gesamtklassements hievte.

Jahn Bad Freienwalde: Lars Schäfer, Carl Klemer - Grzegorz Kowalkowski (3), Chris Mattias (8/2), Oliver Viert (7), Marc Hieronimus (3), Eric Sindermann, Christian Krause (2), Markus Block (10/6), Benjamin Warnke (3), Max Schmidt, Oliver Hundrieser, Justin Wartenberg

Spielfilm: 1:1, 5:5, 9:13, 8:10, 12:15, 13:17, - 15:17, 17:17, 21:20, 23:26, 25:30, 28:33, 30:36