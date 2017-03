Eisschnelllauf-Weltcupfinale ohne Wüst und Kramer

artikel-ansicht/dg/0/

Stavanger (dpa) Eisschnelllauf-Weltmeisterin Ireen Wüst aus den Niederlanden startet am kommenden Wochenende nicht beim Weltcup-Finale in der norwegischen Hafenstadt Stavanger. Ihr Privatteam JustLease.NL gab gesundheitliche Gründe für die Absage an.