Bereits elf Treffer in zwei Partien

Ostprignitz-Ruppin (an) Früher als die meisten Mannschaften starteten die Alt-Herren am vorigen Wochenende. Zwei Nachholspiele standen an. Insgesamt fielen elf Tore: sieben in Rägelin, vier in Herzberg. Zumindest die ersten beiden Tore des HSV gegen die SG Linum dürften in die Kategorie Traumtore fallen.