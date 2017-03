Auf zum großen Stadtspaziergang am 11. März

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (tms) "Jeder Schritt hält fit!" ist eine Volksweisheit. Für "3.000 Schritte" möchte das städtische Gesundheitsamt begeistern und lädt im zwölften Jahr in Folge zum Stadtspaziergang der besonderen Art ein. Unterstützt vom Verein Gesund in Brandenburg, dem Stadtsportbund, der AOK Nord Ost sowie "Promnitz - Therapie im Zentrum" und präsentiert vom Brandenburger Wochenblatt (BRAWO). Treffpunkt am kommenden Samstag, 11. März, ist um 11:00 Uhr der Roland am Altstädtischen Rathaus. Mit Stadtführerin Christine Juliane Steffens geht es dann durch die Schusterstraße zur Kommunikation, über die Jahrtausendbrücke zum Heinrich-Heine-Ufer und über die "Bauchschmerzenbrücke" zum (und ins!) Stadtbad am Messelplatz. Der neue Eigentümer Florian Grothmann gewährt den vermutlich letzten Einblick vor dem Umbau des Wohlfahrtforums! Über Havelstraße und Gorrenberg wird schließlich das Ziel erreicht: die St. Katharinenkirche. Für die Stärkung nach 3.000 Schritten sorgt die Freiwillige Feuerwehr Göttin mit ihrer Gulaschkanone, zudem können die Läufer beim Wissensquiz gewinnen und womöglich noch eine besondere Überraschung in der Kirche erleben.