Brandenburg auf der ITB

Brandenburg/Berlin (MZV) (tms) Die Touristiker der Stadt Brandenburg an den Havel stehen in den Startlöchern zur Tourismussaison 2017. Was die Stadt zu bieten hat, zeigt die STG Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft - unterstützt von zahlreichen touristischen Leistungsträgern - vom 8. bis 12. März auf der Internationalen Tourismusbörse (ITB), in der Brandenburg-Halle 12 am Stand 101/Nummer 28. "Wir präsentieren unsere Havelstadt als lohnendes Ausflugs- und Wassererlebnis", verrät STG-Chef Thomas Krüger, "neben all der Natur bieten wir kulturelle und geschichtliche Sehenswürdigkeiten. Bei uns gibt es das ganze Land in einer Stadt: Viel zu sehen, zu erleben und zu entdecken." Familien seien als Gäste ebenso willkommen, wie Paare ohne Kinder als auch Geschäftsreisende. Im Fokus des Auftritts stehen u. a. die Stadterkundungen mit den Waldmöpsen von Loriot, das Thema 500 Jahre Reformation, aber auch die kulturellen Feste und Veranstaltungen wie beispielsweise das Rolandspectaculum, das Havel- und Höfefest sowie der Brandenburger Klostersommer, der Classic Summer und Plauer Fischerjacobi.