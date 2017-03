Keine Chance auf Tempo 30

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Ein Teil der Ernst-Thälmann-Straße in Seelow soll auf 30 km/h begrenzt werden. Das fordern Anwohner. Die Kita in der Nachbarstraße wünscht sich hingegen einen breiteren Gehweg. Dazu gab es am Dienstag einen Ortstermin.

"Sehen Sie, wie die hier vorbei rauschen? Da kommt man nicht gefahrlos auf die Straße", erklärt Gunter Pröhl den beiden Vertretern des Straßenverkehrsamtes des Landkreises. Uwe Wähner und Thomas Jahn sind der Bitte der Anwohner gefolgt, sich vor Ort ihr Problem erläutern zu lassen. Pröhl und auch andere Bewohner der beiden Mehrfamilienhäuser mit dem Namen "Villa Casa" fühlen sich durch den schnellen Durchgangsverkehr gefährdet. Man komme mit dem Auto gar nicht so zügig auf die Fahrbahn, weil um die Kurve die nächsten Autos gesaust kommen, klagen die vorwiegend älteren Bürger. Sie fordern eine Reduzierung der Geschwindigkeit im gesamten Bereich der Kurve von 50 auf 30 km/h

Für Uwe Wähner ist die Sache schnell klar. "Das Problem ist nicht die Geschwindigkeit, sondern die fehlende Sicht." Wer vom Hof der Villen fährt, hat zur linken Hand eine dichte Hecke. Die versperrt jede Sicht auf den Verkehr, der von links kommt. "Auch bei 30 km/h würden Sie beim Ausfahren nichts sehen", sagt Wähner. Er und Jahn machen deutlich, dass eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf einer solchen Durchgangsstraße nur bei gewichtigen Gründen möglich ist. Die wären zum Beispiel Schulen oder Kitas. Das sei dort nicht der Fall.

Am günstigen wäre es, wenn der Eigentümer die Hecke entfernt. Das aber könne die Straßenverkehrsbehörde nicht anordnen, es sei Sache des Besitzers. Möglich wäre noch das Aufstellen von Spiegeln. Das müsste der Eigentümer beantragen. Man werde diese Empfehlung im Protokoll, das im Nachgang alle Beteiligten sowie der Eigentümer und die Polizei erhalten, auflisten. Die Mitarbeiter der Verkehrsbehörde erklären den Anwohnern klipp und klar: Es wird kein Tempo 30 in diesem Bereich geben.

Gunter Pröhl kündigt an, dass er sich damit nicht abfinden werde. "Wir wollen die Tempo-30-Regelung", sagt er kategorisch. Und führt als zweites wichtiges Argument den Weg zur DRK-Kita "Märchenland" an. Eltern müssten morgens den Kreuzungsbereich queren. Das sei oft gefährlich, weil auch Autos in die Feldstraße fahren. Die Vermutung der älteren Bürger, das "die mit 100 Sachen hier durchrauschen", verweist Uwe Wähner in den Bereich der Spekulation. An bebauten engen Straßen würden Geschwindigkeiten oft ganz anders wahrgenommen. Allein die Anordnung der Kreuzung im Kurvenbereich zwinge die Kraftfahrer automatisch, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen, versichert er. Auch die Beobachtungen bei diesem Ortstermin würden das bestätigen.

Ilka Bruke, die Leiterin der DRK-Kita, und ihre Erzieher plagen ganz andere Sorgen. "Das größte Problem ist der schmale Gehweg von der Ecke Robert-Koch-Straße bis zur Einmündung Gartenstraße", sagt sie. Wenn die Erzieherinnen mit den Wagen unterwegs seien, müssten sie oft auf der Straße gehen, weil es einfach zu schmal ist und sie die Kinder nur so schützen können. Hinzu käme der schlechte Zustand der Gehwege auf beiden Seiten. Die alten Platten aus DDR-Zeiten heben sich zum Teil, haben Löcher und Dellen. Man könne auch nicht die Feldstraße als Alternativ nutzen, da es dort gar keinen Gehweg gibt, erklärt Ilka Bruke.

Das Problem ist der Straßenverkehrsbehörde bekannt. Uwe Wähner will im Protokoll der Stadt empfehlen, sich bei geplanten Gehwegmaßnahmen mit dem Landkreis - er ist Baulastträger - in Verbindung zu setzen. "Man könnte den Gehweg zu Lasten der Straße verbreitern", zeigt er eine Alternative. Eine, die Seelows Bauamtsleiter Jörg Krüger im Nachgang hellhörig werden ließ. 2017 sollen zwar in der Ernst-Thälmann-Straße Gehwegabschnitte erneuert werden, aber nicht an den besagten. Der geringe Platz habe bisher Kopfschmerzen bereitet, bekennt Krüger. Als noch die B 167 durch Seelow verlief, hatte die Stadt keine Chance auf Verengung der Fahrbahn. Jetzt ist es eine Kreisstraße, wäre einiges leichter möglich. Krüger will zunächst das Protokoll der Begehung auf dem Tisch haben. Dann werde man sehen, was wann wie geändert werden kann.