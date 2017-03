Gespräche als Ideen-Quelle

artikel-ansicht/dg/0/

"Ich bin ein Morgenmensch", sagt Irmgard Roth. Um 5.15 Uhr klingelt bei der Oderbergerin bereits der Wecker. Dann frühstückt sie mit ihrem Mann Heinz, der bereits um 6 Uhr ins Auto steigt, um zur Arbeit nach Eberswalde zu fahren. "Konzepte schreibe ich am besten morgens", sagt Irmgard Roth. Ihre Konzepte sind für den Verein zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung sind das A und O. Damit bewirbt sich der Verein bei Ausschreibungen um Projekte, die ihm die Existenz sichern. Finanziert werden sie überwiegend durch das Jobcenter und Erasmus Plus. Letzteres unterstützt die Arbeit mit polnischen Praktikanten.

Mit einem solchen Konzept überzeugte Irmgard Roth auch die Stadt Bad Freienwalde, als sie sich im Namen des Vereins um das Quartiersmanagement beworben hat.

Durch ihre langjährige Arbeit hat sich "Frau Doktor", wie sie häufig liebevoll genannt wird, in Bad Freienwalde einen Namen gemacht. Sie studierte in Greifswald Chemie und hat in physikalischer Chemie promoviert.Drei Jahre arbeitete sie noch dort in der Forschung, bevor sie zur damaligen Firma Feuerfest nach Bad Freienwalde kam, um die Festigkeit der Schamottesteine durch verscheidene Messtechniken zu überprüfen. "Wir haben sogar eine bestimmte Messmethode entwickelt, die 1989/90 als Patent angemeldet wurde", berichtet sie. Doch schon 1991 gab es Kurzarbeit in der Schamotte. Von 360 Beschäftigten seien nur noch 30 übrig geblieben. Zusammen mit dem damaligen Betriebsratsvorsitzenden Ralf Lehmann und anderen Mitwirkenden gründeten sie den VFBQ als Auffanggesellschaft für die Mitarbeiter, die am 10. Januar 1992 seine Arbeit begann.

Roth selber absolvierte am Torn eine Fortbildung zur Beraterin für Finanzdienstleistungen. Doch als Ralf Lehmann Bürgermeister wurde, übernahm sie die Position der Geschäftsführerin.

Die Entwicklung des Vereins und der Name Irmgard Roth sind eng miteinander verbunden. "Trotzdem bin ich nicht der VFBQ", wehrt sie sich gegen die Vereinnahmung. Zwar führe sie die Geschäfte, aber hinter ihr stehe ein Team von sechs bis acht Mitarbeitern, auf die sie sich verlassen kann. Unterstützung bekomme sie auch vom Vereinsvorsitzenden Joachim Fiedler und von dessen Stellvertreter Hartmut Fielecke, Unternehmer aus Eberswalde. Sie verstehe den VFBQ als Unternehmen sozialer Dienstleistungen, der vor allem Menschen in Arbeit bringen will. Für Irmgard Roth ist dies nach wie vor das Hauptgeschäftsfeld, in dem sie sich selbst engagiert. In einem Praxismodul, das mehr als acht Wochen in Anspruch nimmt, bietet die Geschäftsführerin Einzelcoaching an, versucht in Gesprächen herauszufinden, warum ihr Klient keinen Arbeitsplatz hat und gibt ihm Anregungen, diesen Zustand zu ändern

Für Irmgard Roth ist Kommunikation ganz wichtig. "Ideen sammele ich meistens bei Gesprächen, weil ich viel aufnehmen kann", betont sie. Als Quartiersmanagerin wird sie zu Fuß das Gebiet erkunden und Menschen ansprechen. Sie verlässt sich nicht darauf, dass sie zu ihr kommen.

Ihr Arbeitstag hat in der Regel zehn Stunden, doch ab Freitagnachmittag ist Feierabend. Das Wochenende gehört der Familie, der Sonntag nur ihrem Man Heinz, mit dem sie seit 35 Jahren verheiratet ist. Das beachten auch die beiden erwachsenen Kinder und die vier Enkel.

In ihrer Freizeit häkelt Irmgard Roth, liest Gedichte und pflegt im Garten das Gewächshaus mit den Tomaten und die Erdbeeren. Garten- und Hausarbeit teilt sie sich mit ihrem Mann. Wenn sie mehr Zeit hätte, würde sie gern schreiben - am liebsten ein Buch.