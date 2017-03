Weniger Unfälle, mehr Tote

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Vier Menschen starben im vergangenen Jahr auf Frankfurts Straßen. So steht es in der Unfallbilanz, die die Polizei vorlegte. Damit ist die Zahl der Verkehrstoten erneut gestiegen, obwohl die der Unfälle leicht rückläufig ist. Hauptursache sind Vorfahrtsverstöße, aber auch Alkohol spielt häufig eine Rolle.

artikel-ansicht/dg/0/1/1557791/

Die gute Nachricht zuerst: Die Zahl der Verkehrsunfälle im Revier Frankfurt ist im vergangenen Jahr auf 1748 gesunken, 2015 hatte es 1758 Mal gekracht. Grund zur Freude besteht dennoch nicht, denn gegenüber dem Vorjahr wurden mehr Menschen verletzt (191 statt 174) oder kamen gar ums Leben (4 statt 2). Im Bereich der gesamten Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt wurden 7285 Unfälle (217 weniger als im Vorjahr) registriert, mit 894 Verletzten (2015: 839) und 11 Toten (statt 17).

Hauptunfallursache in Frankfurt sind Vorfahrtsfehler, von denen die Polizei 124 registrierte (2015: 101). 34 Mal war überhöhte Geschwindigkeit die Unfallursache, ein Mal mehr als im Vorjahr. So auch am 10. Juli, als ein Motorradfahrer auf der B112 zwischen Brieskow-Finkenheerd und Lossow von der Fahrbahn abkam und mehrfach gegen die Schutzplanke prallte. Der Mann starb noch am Unfallort. Bei einem weiteren Unfall mit tödlichem Ausgang spielte Alkohol die entscheidende Rolle: 2,8 Promille hatte der Motorradfahrer im Blut, der am 23. April bei Booßen frontal gegen eine Laterne fuhr. Insgesamt 26 Unfälle ereigneten sich, weil Verkehrsteilnehmer Alkohol getrunken hatten, 2015 waren es elf weniger. Wildunfälle (140, im Vorjahr 143) spielen im Revier Frankfurt eine kleinere Rolle als in der gesamten Inspektion (insgesamt 1341/2015: 1340).

"Die Leute überschätzen sich", bringt es Revierleiter Frank Bonack mit Blick auf die Unfallursachen auf den Punkt. Dennoch herrsche in der Stadt trotz des Verkehrsaufkommens, das in Frankfurt höher sei als im Umland, kein erhöhtes Unfallrisiko. Im Gegenteil. Die Zahlen seien seit Jahren konstant bis leicht sinkend, so Bonack weiter. Er führt dies unter anderem auf die relativ hohe "Kontrolldichte" in der Oderstadt zurück. "Neben der Polizei sind auch die Bundespolizei sowie die Bundeszollverwaltung präsent", sagt der Revierleiter, das erhöhe den Abschreckungseffekt für Verkehrssünder. Als Unfallschwerpunkte nennt er die stark frequentierte Leipziger und Kieler Straße aber auch die Parkplätze an den Einkaufszentren SMC, HEP oder Kaufland West, wo Rempeleien nach verpatzten Ein- und Ausparkmanövern keine Seltenheit seien.

438 Mal waren Senioren - in der Statistik sind dies Verkehrsteilnehmer ab 65 Jahren - an Unfällen beteiligt. Im Vorjahr musste die Polizei noch 399 Unfälle mit Seniorenbeteiligung aufnehmen. Gesunken ist hingegen die Zahl der Unfälle, an denen Heranwachsende - damit ist die Altersgruppe der 17- bis 21-Jährigen gemeint - beteiligt waren, nämlich von 125 auf 112.

Mit Präventionsveranstaltungen versucht die Polizei in der gesamten Inspektion Unfälle in allen Altersgruppen zu verhindern. Dazu gehören Bus- und Straßenbahnschulen für Schüler der ersten bis sechsten Klasse, die Fahrradprüfung für Viertklässler im öffentlichen Raum, Schulweg-Übungen für Abc-Schützen, Aktionstage für junge Fahrer sowie der Sicherheitstag für Senioren.