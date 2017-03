Granseer Stadtmauer braucht Reparatur

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Eine Drohne hatte zuletzt Bilder von der Granseer Stadtmauer geliefert und damit einen Überblick über die Schäden an einer der besterhaltenen mittelalterlichen Befestigungsanlagen des Landes gegeben. 2014 war der Hexacopter der Datenverarbeitungs-, Informationssystem- und Vermessungsgesellschaft (DIV) aufgestiegen. Schäden sind aber auch von unten und mit bloßem Auge zu erkennen. Von mehreren Stellen sprach Manfred Richter, Fachbereichsleiter Bauen im Amt. "Es scheint so zu sein, dass nicht alle Reparaturen sachgemäß durchgeführt wurden", so Richter. Deshalb werde es eine dritte Phase der Stadtmauersanierung geben. Im Stadtsanierungsprogramm sei sie bereits angemeldet. Das Amt hofft nun auf Förderung. Es sei versucht worden, alle Schäden gründlich aufzunehmen. Von den Teilen der Mauer, in der augenscheinlich Mörtel fehle, gehe keine Gefahr aus, sagte Richter. "Ich wollte gerade sagen, keine Einsturzgefahr." Aber man müsse vorsichtig sein. Damit spielte Richter auf den Teileinsturz an, den im März 2006 auch niemand vorhergesehen hatte. Verletzt wurde dabei niemand. Zwischen den Weichhäusern 20 und 21 waren Feldsteine in Rutschen geraten.