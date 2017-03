artikel-ansicht/dg/0/

"Allein das komplett neue Dachgeschoss, das jetzt ohne stützende Balken auskommt, hat rund 250 000 Euro zusätzlich gekostet", erklärt Lothar Stenzel Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke (SPD) bei einem Rundgang durch das unter Denkmalschutz stehende Gebäude. Mit 4 000 Euro pro Quadratmeter mussten die neuen Eigentümer, die aus der gesamten Republik kommen, tief in die Tasche greifen. Das sind solvente Schauspieler, Ärzte, Anwälte, Künstler und ein Profi-Fußballer. Für sie sind die Wohnungen, darunter drei Maisonetten, Kapitalanlagen. Einziehen werden sie nicht selbst. Die Mieten für die exklusiven Wohnungen in attraktiver Lage zwischen Wald und Lehnitzsee dürften künftig zu der obersten Preisklasse in Oranienburg zählen.

Das habe aber vor allem mit den extrem gestiegenen Baukosten zu tun. So hätten sich die Kosten für den Bau einer Tiefgarage im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent erhöht, weiß Stenzel. Ein Stellplatz schlage umgerechnet mit 23 400 Euro zu Buche. Auch eine moderne energetische Sanierung, wie sie in der Villa Sachs erfolgt, habe ihren Preis. Die Nachfrage nach Bauleistungen sei derzeit so enorm hoch, dass viele Firmen für dieses Jahr keine Aufträge mehr annehmen oder sie nur zu völlig überhöhten Preisen anböten, so Stenzel.

Bürgermeister Laesicke und der Lehnitzer Ortsvorsteher Matthias Hennig (SPD) freuen sich, dass mit Lothar Stenzel der richtige Mann das Projekt "Villa Sachs" angepackt hat. "Er hat das über zwei Jahrzehnte brach liegende Gebäude vor dem weiteren Verfall gerettet", sagt Laesicke. Dass die Villa Sachs, benannt nach dem Stifterehepaar des früheren jüdischen Erholungsheims, künftig als markantes Bauwerk am nördlichen Ortseingang ein "echter Hingucker" wird, davon ist Matthias Hennig überzeugt. Als erfolgreicher Sanierer habe sich Lothar Stenzel, Geschäftsführer der Firma Brenta Real, bereits bei denkmalgeschützten Häusern in Berlin-Buch einen guten Ruf erworben.

"Ein Mann, ein Wort", das habe ihn bei seinem Engagement in Oranienburg-Lehnitz beeindruckt, sagt Stenzel. Er habe dem Bürgermeister und den Kommunalpolitiker zugesichert, zuerst die Villa Sachs zu sanieren und erst danach den Bau von weiteren sechs Stadtvillen anzugehen. Der Bürgermeister habe ihn dazu stets ermutigt und ihn dabei unterstützt.

"Dieses Haus ist ein Zeitzeuge deutscher Geschichte. Für mich ist es eine Ehre, es sanieren zu dürfen", bekennt Lothar Stenzel beim Richtfest. Er dankt den am Bau beteiligten Firmen, die ganz überwiegend aus Oranienburg und Umgebung kommen, und würdigt deren Leistung als gute Teamarbeit. Mit Herz und Verstand habe auch die Denkmalschutzbehörde das Vorhaben begleitet, lobt Stenzel.

Im Frühsommer plant Stenzel einen Tag der offenen Tür in der Villa Sachs. Dann soll auch die Vermietung für die 17 Wohneinheiten beginnen. In Kürze rechnet der Investor damit, dass der Landkreis die Genehmigung für den Bau von zunächst zwei Seevillen östlich der Villa Sachs erteilt. Auch dafür gibt es nach Auskunft von Stenzel bereits Interessenten. In einem Jahr sollen sie fertiggestellt sein. Dort laufen gegenwärtig die Vorbereitungen für den Bau einer Tiefgarage.

Westlich der Villa Sachs sind weitere sechs Seevillen mit jeweils sieben und neun Wohnungen sowie eine zweite Tiefgarage geplant. Insgesamt sollen auf dem knapp 15 000 Quadratmeter großen Gelände an der Magnus-Hirschfeld-Straße 79 Wohnungen entstehen.

"Dank seiner attraktiven Lage profitiert Lehnitz vom steten Wachstum in der Metropolregion Berlin", steht für Lothar Stenzel jedenfalls fest.