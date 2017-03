Fürstenberger Friedhof erhält anonyme Sarg-Grabstätte

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenberg (GZ) Ob auf dem zentralen Fürstenberger Friedhof eine gemeinschaftliche Grabstätte für Erdbestattungen eingerichtet wird, entscheidet demnächst die Stadtverwaltung in Eigenregie. Darauf einigten sich die Mitglieder des Bauausschusses der Stadtverordnetenversammlung während ihrer jüngsten Sitzung.

Zuvor hatte der Chef der Friedhofsverwaltung, Joachim Vermumm, das Vorhaben näher erläutert. Nach seinen Worten gebe es bereits eine solche Grabstätte für Särge, die allerdings vor Jahrzehnten von einem Fürstenberger Bauunternehmer für seine Familie und Angestellten errichtet wurde.

Das Problem: Die Begräbnisstätte existiere nun, aber die Liegezeit sei vor zwei Jahren abgelaufen - "und Nachkommen hat die Familie nicht mehr", erläuterte Vermumm. Mit anderen Worten, "es gibt keine Nutzungsberechtigten", fügte er hinzu.

Die Rede ist von einer vergleichsweise stattlichen Anlage: 15 mal 6,70 Meter sei die Grabstätte groß - Platz gibt es vor 24 Särge. In Abstimmung mit den zuständigen Mitarbeitern in der Stadtverwaltung sei die Idee aufgekommen, diese gemeinschaftliche Sarggrabstätte für die Öffentlichkeit zu nutzen, erläuterte Vermumm. Zumal die Begräbnisstätte noch in einem ansehnlichen Zustand sei, abgesehen von dem Umstand, dass die Kupferabdeckung der Anlage vergangenes Jahr gestohlen wurde.

Einige Vorkehrungen müssten freilich noch getroffen werden, will die Kommune dort die Anonymität herstellen. Um Missverständnisse zu vermeiden, sollten nämlich erst einmal die alten Namen entfernt werden - auch den der Familie Rahne. Ausschussmitglied Raimund Aymanns (Pro Fürstenberg und Ortsteile) sprach sich gegen das Entfernen des Namens der Familie Rahne aus. Manfred Saborowski (Die Linke) monierte nichts Inhaltliches, vielmehr sei es für ihn grundsätzlich nicht ersichtlich, weshalb das Thema überhaupt behandelt werde. "Solche Sachen regelt doch ganz eindeutig die Friedhofssatzung", betonte er.

Der Ausschuss einigte sich, dass die Verwaltung sich des Themas annimmt. Bauamtsleiter Dr. Ralf Lunkenheimer erklärte am Dienstag, es werde ein Steinmetz befragt, wie hoch die Kosten der Instandsetzung der Anlage sind - außerdem soll der Name "Rahne" beseitigt werden. Dann könne das Objekt als anonyme Grabstätte genutzt werden.