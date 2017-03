Einigung auf begrenzte Mieterhöhungen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der Berliner Senat und die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften haben sich nach Informationen des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) auf neue Regeln für Mieterhöhungen geeinigt. Demnach sollen die Mietpreise in den knapp 300 000 städtischen Wohnungen nur noch um zwei Prozent pro Jahr steigen dürfen. Auch Mieterhöhungen, die seit dem 1. Januar gelten, sollen rückwirkend korrigiert werden, berichtete der RBB am Mittwoch. Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher habe am Dienstagabend auf einer Veranstaltung gesagt, über das Verhandlungsergebnis müssten noch die Aufsichtsräte der Wohnungsunternehmen entscheiden. Mit der Einigung würden SPD, Grüne und Linke eine Vereinbarung aus ihrem Koalitionsvertrag umsetzen.